Aporofobia: por qué vivir en una tubería

Tenía 67 años y murió en una tubería que utilizaba como cobijo bajo el zaragozano puente de la Unión. Se llamaba L. H. C. y hacía días que se encontraba mal, pero los que vivían a su alrededor no lograron que quisiera recibir asistencia sanitaria. Sucedió hace unos años. La tubería que servía de morada a aquellos sin techo discurría paralela al Ebro, tenía un metro de diámetro y apenas cinco de profundidad, y recogía aguas pluviales. Comían y dormían en medio del desorden en unas condiciones infrahumanas.

L. H .C. tenía una vida anterior, estable, con su mujer y sus hijos en un pueblo cercano a Zaragoza. Si lo hubiéramos visto hubiera pasado desapercibido, pero cuando caes en el otro lado de la vida ya estás marcado y, posiblemente, lo hubiéramos rechazado porque hubiéramos visto en él todo lo que no queremos para nosotros. Como hacemos casi instintivamente cada día ante una realidad que está ahí, pero que preferimos ignorar: el miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Como contaba en estas páginas Fernando, el zaragozano de 59 años que pasó de tener una empresa propia con 20 trabajadores a malvivir con los 472 euros del Instituto Aragonés de Inserción (IAI).

Nombrar es conceptualizar una realidad social que permanece invisible, porque lo que no se nombra no existe. Nombrar es también un ejercicio de poder, como el interés de la Administración Trump en prohibir palabras como ‘diversidad’, ‘feto’, ‘transgénero’, ‘basado en datos científicos’ en la esfera de la sanidad pública. La filósofa Adela Cortina (catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación Étnor, Ética de los Negocios y las Organizaciones Empresariales) ha puesto nombre a todo lo que ocurre y no se ve o no se quiere ver, en esa unión de xenofobia y racismo: ‘Aporofobia’, y el Diccionario de la lengua española ha declarado el neologismo ‘palabra del año 2017’, como antes fue populismo, refugiado, selfi y escrache.