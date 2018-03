Jornada continua en la Galia

El debate escolar del momento no tiene discusión: jornada continua sí o no. La tensión ha bajado, pero no han sido ni uno ni dos los grupos de padres en Whatsapp que han saltado por los aires por las votaciones sobre si implantar el nuevo sistema horario. En el Colegio Público Miralbueno, donde el intento ha fracasado, se lo han tomado con guasa: en el grupo de Facebook ‘Sí a la jornada continua en las escuelas de Aragón’, un usuario de ese centro colgó el miércoles una imagen con los distintos ‘poblados’ conquistados por los romanos (‘jornatum continium’) y la resistente Galia, representada por el colegio Miralbueno. Lo acompaña de un irónico mensaje de queja por el rechazo al nuevo sistema. ¡Nada mejor que el humor para enjugar las penas!