La DGA nombra al número dos de Lambán vocal de la Junta Consultiva de Contratación

Tejedor sustituye a una de las mayores expertas en contratación pública de la DGA, la jefa de servicio de Régimen Jurídico en la Consejería de Presidencia, Asunción Sanmartín, que llevaba en la Junta Consultiva desde su creación en 2006. Algunos interpretan su cese como una consecuencia directa de su renuncia a formar parte del Tribunal de Contratos, cuya renovación también generó críticas. De hecho, a Sanmartín se le ha relevado ahora y no hace dos años, cuando se hizo lo propio con los otros dos vocales por designación autonómica, Dolores Fornals y Carlos Soria, que ocupan las secretarías técnicas de Hacienda y Economía, respectivamente.

El decreto de constitución de la Junta Consultiva establece un mandato de cuatro años y sus miembros siguen en funciones hasta su sustitución. Ocho de sus nueve vocales se han renovado en los últimos años y solo se mantiene, en su caso desde hace diez, a Gloria Melendo en representación de los Servicios Jurídicos. Melendo también renunció a formar parte del Tribunal de Contratos al mismo tiempo que Asunción Sanmartín, aunque ella sí seguirá en la Junta.

En el decreto se justifica su relevo con el argumento de que resultaba "necesario" renovar el tercer vocal en representación de los órganos de contratación de la DGA. Fuentes oficiales añadieron que Julio Tejedor, catedrático acreditado de Derecho Administrativo, aporta "una visión global" de la contratación de la DGA por "su posición institucional" al frente de la secretaría general de la Presidencia. "Es un órgano consultivo, no resuelve expedientes, por lo que no deberá ni abstenerse. No responde a un criterio político y Sanmartín seguirá como jefa de servicio a plena satisfacción del Gobierno", concluyeron.