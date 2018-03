Prematricularse en un máster de la Universidad de Zaragoza cuesta un 25% menos que el año pasado

La Universidad de Zaragoza inició el año pasado un cambio importante en su política de másteres: adelantar el periodo de matrícula. El objetivo no era otro que conseguir que los alumnos que tenían previsto finalizar sus estudios de grado se quedaran en el campus público aragonés, además de poder atraer a estudiantes de otras comunidades autónomas. De este modo, el año pasado se puso en marcha esta práctica, abriendo el periodo de prematrícula en abril (un poco después que el resto de universidades españolas). Tras el éxito de esta primera prueba, el vicerrectorado de Política Académica decidió adelantar las fechas. Este curso la prematrícula se inició el 1 de marzo y continuará disponible hasta el 26 de este mismo mes.

Para poder inscribirse es necesario pagar 150 euros entre el 10 y 11 de mayo, un importe que posteriormente será descontado del precio total de la matrícula. La Universidad de Zaragoza ha decido que esta primera reserva sea un 25% más económica que la que se fijó durante el primer año (200 euros), con la intención de que no supongan un obstáculo para los futuros estudiantes. No obstante, desde algunos sindicatos de estudiantes se ha criticado esta medida, ya que consideran que no debería ser necesario ningún pago.

Desde el Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA) han criticado el “afán recaudatorio” de la medida, puesto que si finalmente no cursan el máster en el que se han prematriculado, pierden esta cuantía. Según señalan, esto se produce independientemente de si la matrícula no se efectúa porque el alumno ha decidido marcharse a otra universidad, no ha terminado sus estudios a tiempo o no tiene los ingresos suficientes para hacer frente al coste total. “Hay facultades en las que se ha trabajado para que los alumnos pudieran comenzar las clases estando el curso ya empezado (con el objetivo de que no perdieran los 200 euros); pero en otras ocasiones ha sido imposible”, lamentan.