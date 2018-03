La margen derecha sigue en emergencia por sequía pese a la recuperación de los embalses

La situación de emergencia que arrastra la margen derecha del Ebro ha despertado la preocupación de las comunidades de regantes, que no descartan restricciones de cara a la próxima campaña e importantes afecciones económicas para el campo. Las lluvias registradas este invierno no están siendo suficientes para recuperar los niveles de otros años y embalses como el de La Tranquera no pasan del 33% de su capacidad. También preocupa la situación de Mediano, el único ‘punto negro’ de una margen izquierda que ha mejorado significativamente en las últimas semanas.

Ramón Lúquez, técnico de explotación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), confirma que en la margen derecha "no está ni mucho menos garantizada una campaña normal", ya que el nivel almacenado podría no ser suficiente para asegurar los grandes consumos. Como ejemplo pone los embalses del río Guadalope, que han caído una media del 30%. "El de Las Torcas y el de Moneva están mucho peor. El primero está al 12% y el segundo, que solo acumula medio hectómetro cúbico, al 6%. En estos casos, la sequía no está durando meses, sino años. Se puede hablar de una sequía endémica", señala.

En la margen izquierda, la incertidumbre se centra en Mediano, que almacena 167 hectómetros cúbicos cuando su capacidad alcanza los 434, unos niveles inusualmente bajos para estas fechas. "Es una situación anómala, otros años podía haber hasta 200 hectómetros cúbicos más", explica Lúquez.Estos datos contrastan con los de Yesa, que gracias a las precipitaciones de las últimas semanas ha crecido hasta el 85%, o los de La Sotonera, al 83%.