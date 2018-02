Más de 2.000 alumnos, afectados por la nieve en rutas escolares de Teruel

El temporal de nieve que lleva azotando Aragón desde este fin de semana continúa afectando también a las rutas escolares. Este martes un total de 2.114 niños, alrededor del 85% de los que utilizan habitualmente este servicio, no han podido hacer uso de las rutas escolares en la provincia de Teruel por el temporal, según el Gobierno de Aragón.

Las rutas que van a Albarracín y la mayoría de las que van a Alcañiz no han podido salir. Tampoco las que van a centros de Andorra ni las que terminan en Calamocha. Además se han visto afectadas las que van a Calanda, Cantavieja, Cella, Monreal del Campo, y la gran mayoría de las que discurren hasta Teruel. Como también sucedió este lunes, se han suspendido las rutas a Utrillas y también la mayoría de las que finalizan su trayecto en Valderrobres. Por otro lado, sí que han podido completar su recorrido líneas que terminan en Alcañiz.

Huesca y Zaragoza

En Huesca, la situación ha mejorado y en comarcas como la Jacetania, Alto Gállego los alumnos del CPI de Ayerbe no han tenido problemas en sus traslados. En la Ribagorza sí se ha producido alguna incidencia: once alumnos transportados no han podido llegar al CEIP Cerbín de Campo y tampoco han podido iniciar sus clases cuatro estudiantes del IES Baltasar Gracián de Graus y siete del CRA de la Puebla de Roda.