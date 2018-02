Caos circulatorio por la nieve en el puerto oscense de Monrepós

Poco después de las 18.00, la Dirección General de Tráfico avisaba de la prohibición de circular para autobuses y camiones y de la obligación de usar cadenas, desde el kilómetro 585 al 612. Una restricciones que se mantiene a esta hora. En ambos extremos del puerto, tanto en Nueno (A-23), en sentido ascendente desde Huesca, como en Hostal de Ipiés (N-330), en el acceso por la cara norte, se retiene a los vehículos pesados. Además hay muchos turismos parados en la gasolinera, ya que según indicaron algunos conductores no se permite pasar.

Aunque la DGA mantiene en sus avisos que los turismos pueden pasar con cadenas, en el control establecido por la Guardia Civil en Nueno un indicativo luminoso señala 'Carretera cortada', y se aconseja a los conductores desviarse por la A-132, por Ayerbe y el puerto de Santa Bárbara, para subir al Pirineo. Este acceso es el que se ha habilitado para camiones y autobuses.

Un conductor afectado, que llevaba neumáticos de invierno y sí podía circular, aunque muy lentamente, ha comentado que en el panel informativo situado antes de la subida del puerto solo avisaba de la prohibición de circulación de vehículos pesados. “Esto es un verdadero caos y hay una cola tremenda para subir el puerto”, decía mientras intentaba bajar en dirección a Sabiñánigo.

“Hay coches cruzados, he contado cinco vehículos accidentados, cuatro de ellos uno detrás de otro, y el quitanieves lleva 40 minutos sin pasar. He llamado al 112 y me dicen que pasa cada media hora, pero llevamos aquí casi una hora y solo he visto una máquina. Hay gente que no puede subir porque no tiene cadenas y se está dando la vuelta”, ha explicado el afectado.

La situación no es nueva. Hace justo un año, el 5 de febrero de 2017, una nevada colapsó el puerto de Monrepós, que sufrió cortes intermitentes y se prohibió circular a los camiones. Este mes no es bueno para este tramo de carretera, ya que dos años antes, el 1 de febrero de 2015, se convirtió en una barrera infranqueable, y hubo que cortarlo durante cuatro horas.

Años sin ver #Monrepos así. Menuda aventura pasar el puerto. Mucha nieve y mucho coche en la cuneta. #menudocisco pic.twitter.com/iRkQayKAR1 — Luisa Jordana Heras (@luijordana) 4 de febrero de 2018

Además, hasta 45 tramos de carreteras aragonesas se encuentran afectados. En 26 de ellos se necesitan cadenas para circular, de los que 14 se localizan en la provincia de Huesca, once en la de Teruel, donde hay dos carreteras cortadas, y una en la de Zaragoza.

En la provincia de Huesca se necesitan cadenas entre Espierba y Bielsa y desde este municipio a la frontera, en el Pueyo de Jaca, en Bonansa, de Panticosa a Baños de Panticosa, de Salinas a Plan, de Cerler a Ampriú, desde Castejón de Sos hasta Llanos del Hospital y hasta Montanuy, entre Arguis y Caldearenas, de Lanave a Boltaña, entre Fiscal y Sabiñánigo y desde Formigal a la frontera, en el Puerto del Portalet.

Asimismo se recomienda precaución en Panticosa y en Caldearenas por niebla, según informa la Dirección General de Tráfico en su página web.

En Teruel están cortadas las carreteras de Escorihuela y de Villafranca del Campo. Además, se necesitan cadenas desde Ababuj a Aguilar de Alfambra, de Teruel a la Iglesuela del Cid, en Ejulve, entre Alcalá de la Selva y Linares de Mora, entre Royuela y Frías de Albarracín, de Torres de Albarracín a Orihuela del Tremedal, en Formiche Alto, de Perales de Alfambra a Portalrubio, en Cedrillas y de la Iglesuela a Cantavieja.

Se recomienda precaución y está prohibido el tránsito de camiones y vehículos articulados en Cedrillas, de Burbáguena a Fonfría, en Masegoso, de Monreal del Campo a Perales de Alfambra y de Ferreruela a Cucalón.

En Teruel se advierte además de pavimento deslizante en Noguera, Nogueruelas y Ejulve y hay niebla de Gargallo a Monyoro

En Zaragoza continúa siendo necesario el uso de cadenas en Santa Cruz de Moncayo y se advierte de visibilidad reducida en la A-23 por niebla a la altura de Badules y Lechón. A consecuencia de estos problemas de visibilidad, se han registrado dos accidentes en esta vía a la altura de Paniza. Una mujer y su bebé de cuatro meses han fallecido en uno de estos choques múltiples, en el que otras siete personas han resultado heridas.