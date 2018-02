La mujeres ni siquiera suponen el 15% del alumnado en varias ingenierías de la UZ

Mientras que las carreras más cercanas al sector sanitario como pueden ser Biotecnología y Óptica y Optometría tienen entre un 66 y un 79% de alumnado femenino, el resto de grados científicos o tecnológicos bajan del 50% (a excepción de Química con un 52,39% de mujeres). De este modo, Física es la titulación de la rama de Ciencias con un menor porcentaje de matriculadas: solo 79 de los casi 300 alumnos.

Estos datos que a priori parecen negativos, se vuelven positivos cuando se comparan con los porcentajes registrados en las ingenierías. Menos del 10% de los estudiantes de Ingeniería Informática (Zaragoza) son mujeres. Una cifra que desciende hasta el 5,88% si se compara con las matriculadas en Teruel. Ingeniería de Organización Industrial (10,97%), Ingeniería Electrónica y Automática (10,95%) e Ingeniería Mecatrónica (13,43%) son otros ejemplos de la todavía escasa representatividad femenina en determinadas áreas.

Este problema se repite y agudiza si lo que se compara es el volumen de matriculados y matriculadas en ciclos formativos, tanto medios como superiores. Al igual que en la universidad, todos los relacionados con la sanidad tienen un mayor porcentaje de interesadas. Según los últimos datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística, la FP de Anatomía Patológica tiene un 86% de alumnado femenino, mientras que en la de Laboratorio de Análisis y control de Calidad hay más de un 50%.

Esta cifra baja hasta el 22% cuando se comprueban las listas de matriculados de Química Industrial. Una situación que se repite en Química Ambiental, con un 35% de mujeres. No obstante, estos no son los peores datos, ya que en muchas aulas de Aragón (en las que la formación está relacionada con la mecánica o la electricidad), solo hay una mujer, “en el mejor de los casos”. “Los estereotipos por el tipo de trabajo que se va a desempeñar y, en muchas ocasiones, la vergüenza por ser la única chica provocan que muchas mujeres no se animen a cursar ciclos formativos del sector industrial”, subraya María Guarga, ingeniera industrial y profesora del CPIFP Corona de Aragón.

De este modo, en la FP de Mecatrónica Industrial solo hay 6 mujeres entre los casi 350 matriculados. Lo mismo ocurre en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica (2 de 173), en Sistemas Electrónicos y Automatizados (2 de 140) o en Automoción y Robótica Industrial (10 de 266). “Es una pena porque estos perfiles (mujeres que se dediquen a la industria) están muy demandados en las empresas. En cuanto tenemos una chica, todas las compañías quieren tenerla de prácticas, puesto que trabajan de una manera más cuidada; algo necesario en este sector y que no siempre se consigue”, sostiene Guarga.

Aunque los tiempos han mejorado y la mujer ya no se encuentra encasillada en determinadas titulaciones; todavía falta dar ese salto cuantitativo para que la igualdad llegue a todas las ramas científicas: tanto las sanitarias (donde ya está completamente integrada) como las tecnológicas.