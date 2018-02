Jotas para el nuevo general

Hace unos días que el jacetano José Manuel Vivas recibió la faja de general de manos del teniente general Miguel Alcañiz, natural de Maella. El solemne acto castrense se celebró en Madrid, pero la meseta no fue más que un escenario accidental. Aquello parecía Aragón, y no solo porque los máximos protagonistas del mismo fueran aragoneses, si no porque gran parte de los asistentes también tenía vinculación con esta tierra y porque, a la conclusión del mismo, no faltaron las jotas. Corrieron a cargo de un grupo vinculado al Centro Aragonés de Alcalá de Henares. Quienes asistieron a la ceremonia dicen que fue muy emotiva. El general Vivas recibió, además de la faja, el bastón y el sable como atributos de mando.