Bijuesca, crisol de paisajes humanos y naturales

A un lado de la sinuosa carretera aparece la roca desnuda; en el otro, la arena pura y dura. Entre ambos extremos se dibuja una extensa gama de tonalidades verdes al amparo del cauce del Manubles. Así es Bijuesca, punto de encuentro que exhibe los contrastes de recursos naturales bien diferentes. "Somos una zona de vega regada por el río y las fuentes y, al mismo tiempo, una zona de cereal en las planicies que van hacia Soria y Calatayud", sintetiza el alcalde del municipio, Ángel Millán, que en 2019 cumplirá 28 años en el cargo. "Nuestro patrimonio se puede resumir en el contraste y la diversidad de verdes; un belga que solía venir aquí lo hacía por eso, simplemente", insiste.

Esas piedras angulares que identifican a Bijuesca incluyen su rasgo quizá más conocido: el llamado pozo de los Chorros:se trata de un salto de agua en el que hoy solo caen 0,3 metros cúbicos por segundo. Un espacio acompañado de otro muy similar, el pozo Puntilla. "Aquí no tenemos piscina: contando con esto no nos hace falta. Pero ya no vengo; antes era algo para la familia y los amigos, pero en el verano viene mucha gente", apunta Jesús Portero, uno de los pocos vecinos autóctonos que todavía residen en el pueblo. Además del agua que discurre sin cesar, fuera de la vega, Piedad López, de 57 años, tiene especial predilección por el conocido como cerro de los colores o montaña de los colorines, en cuyo entorno se emplaza uno de los 12 yacimientos con los que cuenta el término municipal, recorrido a su vez por rutas senderistas y de BTT.

Al calor de estos atractivos y la tranquilidad que reina en sus calles, esta localidad, en la que durante los meses de invierno la población entera cabría en un autobús de línea regular, ha sido un enclave en el que varias personas han decidido establecerse, cambiando el ajetreo de la urbe por el silencio y la pausa en el día a día. Casos como el de la propia Piedad. "Conocíamos el valle y compramos una casa para venir de vacaciones, porque nos gustaba. Después de 23 años me siento como si hubiera nacido en Bijuesca, me llena estar aquí y soy feliz". "Cuando mi marido se quedó sin trabajo, vimos que en el pueblo había una oportunidad de ganarse la vida, porque aún había más gente y no existía tienda", explica Piedad.