La falta de apoyos a la moción de censura lleva hoy al alcalde de La Muela a desconvocar el pleno

La polémica moción de censura contra el alcalde de La Muela, Adrián Tello (CHA), no se llegará hoy a votar como estaba previsto porque no se cumplen los requisitos necesarios . El regidor firmará por la mañana un decreto para desconvocar el pleno extraordinario solicitado hace dos semanas por la oposición para despojarle de la vara de mando, puesto que ahora ya no suma la mayoría necesaria para su celebración.

El propio secretario-interventor de La Muela, Luis Ruiz Martínez, subrayó este domingo en un informe que los requisitos legales para la convocatoria del pleno "no se cumplen", por lo que la diligencia de conformidad que otorgó "ya no es favorable, imposibilitando por ello la continuación del procedimiento". Su opinión jurídica viene respaldada por otros dos informes, uno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y otro solicitado por la Alcaldía a los abogados Fernando Zamora y Antonio Cano.

La razón para suspender el pleno que debía votar al mediodía la censura de Tello es que sus proponentes, los siete concejales de la oposición, ya no suman la mayoría necesaria. Y esto lo ha hecho posible la decisión de la dirección del PAR de expulsar "definitivamente" a sus tres concejales de La Muela, que firmaron la moción junto a los otros tres del PP y el edil no adscrito al que Ciudadanos echó con antelación.

Los siete suman mayoría en una Corporación gobernada en minoría por Tello con el apoyo de los cuatro ediles que suman CHA (incluido el alcalde), PSOE y Ganar La Muela, por lo que la oposición contaba en un primer momento conque la moción saldría adelante y el ya exportavoz aragonesista, Carlos Rodrigo, asumiría la Alcaldía. Sin embargo, la citada decisión del PAR de expulsar a sus ediles y disolver su grupo municipal, decidida el viernes por su comisión permanente y comunicada ese mismo día al Ayuntamiento, ha trastocado sus planes.

El sustento legal

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece en su artículo 197 los requisitos para poder tramitar una moción de censura y ahora no se cumplen, tal y como destaca el secretario interventor y el resto de informes jurídicos. Dicha norma fija que la mayoría absoluta necesaria para que prospere la censura al alcalde se incrementará "en el mismo número de concejales proponentes que hayan dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo municipal al que pertenecía al inicio de su mandato". Y en estas circunstancias están los cuatro que pertenecían al PAR y a Ciudadanos. Como la Corporación está formada por once ediles, ni siquiera se tramitará, porque suman siete apoyos y necesitarían diez.

El secretario interventor subraya en su informe que la "causa sobrevenida" de la nueva situación es la expulsión de los ediles del PAR firmantes de la moción. "Por ello, y en absoluta concordancia con el informe de Fernando Zamora y Antonio Cano, procede la desconvocatoria de la sesión plenaria", apunta antes de explicar que el decreto de Alcaldía que lo hará hoy efectivo es "un mero vehículo para materializar la solicitada suspensión".

El documento firmado por los dos abogados abunda en la misma idea y hace mención a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que hace cinco años ya apuntó que la mera suspensión cautelar de militancia impedía que prosperase una moción de censura. En el caso de La Muela, la dirección del PAR suspendió el pasado lunes de militancia a sus ediles y les abrió un expediente por presentar la moción sin su respaldo, que ratificó el viernes con su expulsión definitiva.

El informe de la Diputación Provincial de Zaragoza interpretaba igualmente el pasado viernes que si los ediles del PAR eran expulsados se necesitarían 10 votos para sacar adelante la moción, aunque difería en el caso de que solo estuviera en vigor la suspensión cautelar.

Tello informará hoy al pueblo

El alcalde de La Muela adelantó este domingo a HERALDO su intención de leer el decreto de suspensión del pleno a todos los vecinos que se acerquen al mediodía al Ayuntamiento. "Es lo más coherente, dar explicaciones a la gente de que se ha podido parar esta moción, que suponía volver al pasado. Esto es bueno para el pueblo, ya que seguiremos trabajando desde el equipo de gobierno", dijo.

Adrián Tello aseguró que el hecho de que vayan a seguir gobernando en minoría con el rechazo frontal del PP y los ediles no adscritos no quiere decir que la gestión diaria no vaya a seguir adelante, al igual que las inversiones. "El 95% de su financiación viene de la Diputación Provincial, por lo que no pueden bloquear el Ayuntamiento", añadió.