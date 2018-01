Alba: hospitalidad por arrobas y pasión por los detalles

Desde hace casi 33 años, la peluquería de Alba tiene a Ramiro Andrés Hernández con las tijeras y los secadores en ristre. Su madre, que le precedió en el negocio y con la que compartió afanes profesionales, ya está retirada. A Ramiro, la pasión por la peluquería le viene definitivamente del lado materno. "El hermano de mi madre empezó en la profesión allá por década de los cincuenta, luego fue mi madre la que siguió en los sesenta y después continuaron la tradición primos míos, sobrinos y yo… en Valencia hay varias personas de la familia en el gremio. En Aragón solo estamos mi madre y yo, aunque en ejercicio quedo ya solo. El 5 de marzo cumpliré 33 años como peluquero; aún no había hecho los 21 cuando empecé".

Ramiro estudió el oficio a fondo, y no ha dejado de prepararse nunca. "Tengo el título profesional, convalidado para toda Europa, y sigo haciendo cursos anualmente para mantenerme actualizado. He tenido buenos maestros en esos cursos, celebrados en casas como Llongueras, Cebado, Rizos, Romero, Pivot Point, Gemis… ahora mismo tengo uno en Madrid, de tres días; un intensivo de caballero y señora, con detalle en recogidos, color y cortes. Siempre es útil aprender, para cualquier entorno".

Sí, en Alba; ¿por qué no?

La pregunta –prejuiciosa, desde luego– acerca de la elección de entorno para la realización profesional de un peluquero orientado a la modernidad estriba en el porqué. Hechuras de alta peluquería en un entorno que quizá no lo demanda. ¿Locura, romanticismo, cariño a la profesión y al pueblo? "Todo. Sí, es mi pueblo, para empezar. Y sí, no es fácil muchas veces, pero hoy en día no resulta tan complicado como al principio, aunque haya menos gente como clientela potencial. Yo rompí tópicos en su día; era muy chaval cuando comencé, pero la ilusión de entonces sigue intacta ahora. Trabajar aquí me da la opción de ser más libre, además, me agobia mucho la ciudad, el bullicio solamente lo aguanto de paseo. El segmento de población que consume peluquería de moda es pequeñito aquí, hay pocos jóvenes, pero mi clientela es fiel y aprecia las cosas bien hechas como cualquiera. Son del pueblo y de los alrededores, incluso de la ciudad; los que viven fuera reservan para que les arregle el fin de semana, viernes y sábado son los días pico. Aunque los pueblos de alrededor son casi todos pequeños, en Santa Eulalia sí hay compañeras peluqueras y entre los que estamos hay trabajo para todos".