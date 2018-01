"Ser jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un desafío y una responsabilidad"

La catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza María Elósegui Ichaso (San Sebastián, 1957) es la primera mujer española que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ."Tengo que decir que he recibido la noticia con alegría, también con sorpresa. Para mí es un desafío y una gran responsabilidad", aseguró poco después de que trascendiera su elección.

La jurista obtuvo el apoyo de la mayoría de los votos emitidos, según informó el organismo, imponiéndose a los otros dos aspirantes de la terna propuesta por España. En concreto, logró 114 apoyos, frente a los 76 que obtuvo José Martín y Pérez de Nanclares (catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca) y los 42 de Francisco Pérez de los Cobos (expresidente del Tribunal Constitucional). Elósegui, que ocupará su cargo en el plazo de tres meses tras su designación, sustituye a Luis López Guerra y será la titular hasta 2026.

Considera que podrá aportar al tribunal una"sensibilidad especial" con los derechos humanos y una visión y perspectiva de mujer."Creo ­es una visión diferente, no mejor ni peor, pero distinta a la de los hombres", dijo la nueva jueza. Su empatía y su preparación en derechos humanos son otras de sus cualidades ganadas después de una vida en la que, explicó, ha intentado aportar"algo real" a la sociedad en la que vive y no quedarse"solo en la teoría".

María Elósegui será la decimoctava mujer de los 47 jueces que componen el Tribunal de Estrasburgo, tantos como el número de países miembros del Consejo de Europa."Ya iba siendo hora de que hubiera una mujer española. Hay muchas muy preparadas, no solo yo, que a lo mejor no se han lanzado a concursar por esta plaza. Hay muchas españolas que son muy capaces y cuando me jubile espero que la siguiente también sea una mujer", deseó en voz alta.

Estrasburgo y el Consejo de Europea son territorios conocidos para Elósegui, ya que lleva cinco años trabajando en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Especialista en inmigración, pluralismo cultural e identidad, apuntó que se siente atraída por temas como la situación de los menores en los campos de refugiados y la diversidad cultural y religiosa. Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha recibido entre otros el Premio Luis Portero de Derechos Humanos. Como catedrática, ha explicado muchísima jurisprudencia y ahora, dijo ayer, tendrá el lujo de"poder escribir algunas de las sentencias".