Torralba de los Sisones: los redobles indomables de Laurent Castagnet

El ruego llega a la salida del pueblo –previa bajada doble de ventanillas– después de que Laurent Castagnet haya hecho de guía ocasional en el que es su pueblo de acogida desde hace doce años, Torralba de los Sisones. "Oye, no te olvides de decir que me recibieron muy bien en Torralba desde el principio, ¿eh? Porque lo hicieron". El nombre, el apellido y el acento, presente aunque matizado por casi tres décadas de estancia en Aragón, delatan la condición de extranjero de Laurent. Su mirada dice justo lo contrario: parece que hubiera nacido aquí, en pleno corazón del Jiloca, mirando fijamente a la laguna de Gallocanta desde el flanco sur.

Águeda ha ejercido de alguacilesa en Torralba muchos años. Asoma a la puerta de su casa y saluda a su vecino francés, músico de gira para algunos de los artistas españoles más populares, miembro de los recordados Especialistas, profesor particular en el arte de sacar sonidos a bombo, timbales y platillos. "Buena gente, siempre habla bien del pueblo. Lo queremos mucho", dice, confirmando el buen rollo entre locales y visitante/residente. Laurent es batería de Loquillo desde hace casi once años; el barcelonés no ha paseado su larga figura y enhiesto tupé por Torralba, pues ejerce de urbanita a tiempo completo. "Todo lo que me gusta el campo a mí, no le gusta a él. Es un fenómeno, el gran rockero en español de su generación", apunta Laurent.

La banda giró intensivamente el año pasado y echó el freno en diciembre, con llenazos por doquier que incluyeron el Wizink Center (antiguo Palacio de los Deportes de Madrid). En mayo volverán a la carretera; hasta entonces, Laurent se ocupa de sus cosas. Ahora mismo no trabaja para ningún otro músico de modo formal. "En la banda hay gente de Asturias, Granada, Almería, Barcelona… nos juntamos en Zaragoza o en Madrid, ensayamos solamente para gira. Con las facilidades de comunicación ya no te vas varias semanas, puedes ir y volver a casa cada tres o cuatro días. Estoy centrándome en dar clases, es algo que ya hice mucho tiempo en las casas de juventud de Zaragoza; he abierto un aula en Teruel capital hace dos meses. Me contactan vía Facebook y se va corriendo la voz. También imparto clases en Calamocha y recibo a particulares que vienen a Torralba".

De Nimes y en el andamio