Malestar entre los farmacéuticos por la bajada del precio de los medicamentos

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Ramón Jordán, reconoció que esta actualización está regulada por la Ley del Medicamento, que contempla periódicamente esta revisión, pero criticó que se anuncie con tan poco tiempo y que no se busquen nuevas "fórmulas para buscar la eficiencia". Con esta bajada, se prevé un ahorro de 88 millones de euros. Jordán recordó que las boticas habitualmente cuentan con un stock de medicamentos, por lo tanto, el margen de beneficio se reducirá. "Estamos comprando al precio actual y no hay margen para sacar todo el volumen de medicamentos que tenemos almacenados", aseguró el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.

Los laboratorios suministrarán los fármacos a su nuevo precio de referencia desde este jueves, a partir del día siguiente de la publicación de la Orden en el BOE. Los distribuidores mantendrán el precio de venta anterior a esta reducción durante un plazo de veinte días naturales, según las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Mientras, Madrid permite a las oficinas de farmacia dispensar los productos al precio de venta anterior a esta reducción hasta el 31 de enero del año que viene.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza hizo hincapié en que el "impacto" de esta medida afecta especialmente a aquellos establecimientos rurales con una situación económica más vulnerable. De hecho, en Aragón hay 735 farmacias registradas. De estas, un 10% tienen una Viabilidad Económica Comprometida (VEC), aquellas con más dificultades financieras por el volumen de negocio que tienen. Hay que tener en cuenta que muchas boticas del medio rural dan servicio a poblaciones muy pequeñas y, por lo tanto, su nivel de ventas resulta menos rentable que algunas situadas en las capitales de provincia. De hecho, durante los últimos años algunos de estos establecimientos han tenido que cerrar.

Además, Jordán recordó que esta puesta al día de los precios de algunos medicamentos generará problemas posteriores en el suministro de algunos productos. Explicó que los laboratorios optan por abastecer primero a países con un precio de salida más alto. "Esto ya ha pasado en algunas ocasiones. Sirven antes a otros países que a España por el margen de beneficio que obtienen", destacó el representante de los farmacéuticos.

Buscar otras fórmulas

Para Jordán, el Ministerio debe buscar otras fórmulas de ahorro que no dañen directamente a los profesionales farmacéuticos. "Me parece bien que se intenten hacer los precios más asequibles, pero no se puede incidir directamente siempre en esta cuestión", manifestó. Pero, ¿cómo se calcula el nuevo precio de referencia? Se calcula en base al menor coste por tratamiento y día de las presentaciones disponibles de cada uno de los fármacos. Es decir, todos los medicamentos del conjunto se financiarán a ese precio, lo que producirá la consiguiente bajada de precios y el ahorro en el sistema.

