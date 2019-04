Diez profesiones que no existirán dentro de 30 años

Los avances tecnológicos han sido uno de los principales factores causantes de sucesivas revoluciones industriales, que han cambiado los comportamientos sociales y las funciones de cada individuo dentro de la comunidad. Ahora, este ciclo se produce de un modo mucho más acelerado, debido a la rapidez con la que evoluciona la tecnología y se modifican las formas de consumo.

Profesiones que ocupaban a miles de personas hace solo unas décadas, son hoy residuales o han desaparecido por completo. Lo mismo ocurrirá con empleos que ahora se consideran necesarios: en torno a 2050 serán solo un recuerdo. Eso es, al menos, lo que auguró un estudio de la Universidad de Oxford, 'The future of employment: how suceptible are jobs to computerisation?'. Sus autores, Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, analizaron el impacto que tendría la digitalización y mecanización en 702 puestos de trabajo y el riesgo de que estos acabaran desapareciendo.

Como resultado de este estudio se desprende que las profesiones con mayor riesgo de desaparecer son aquellas cuya realización es mecánica y rutinaria. Por el contrario, los puestos con mayor probabilidad de mantenerse en un futuro son aquellos que requieren creatividad, flexibilidad y cuidados, cualidades difíciles de sustituir por una máquina. A continuación se enumeran los empleos con mayor y menor riesgo de ser digitalizados o mecanizados, según las conclusiones extraídas del trabajo académico de la universidad británica.

Las diez profesiones con mayor riesgo de desaparecer

Teleoperador Investigador y documentalista Sastre Matemático Corredor de seguros Relojero Carga, descarga y transporte de mercancías Gestor y asesor fiscal Operario mecánico Contable

Las diez profesiones con menor riesgo de desaparecer

Terapeuta recreativo Supervisor de mecánicos, instaladores y reparadores Dirección de gestión de emergencias Trabajador social de salud mental y abuso de sustancias Otorrinolaringólogo Terapeuta ocupacional Ortopedista Trabajador social sanitario Cirujano oral y maxilofacial Supervisor de primera línea de trabajadores de la lucha contra incendios y prevenciónEs imposible saber si estas previsiones se cumplirán al 100%, pero lo que sí parece claro es que gran parte de los niños de hoy trabajarán en profesiones que todavía no existen, ligadas al sector tecnológico y de I+D+I.