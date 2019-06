La poligamia en Aragón: intercambio de mujeres

Abderrahmen Ben Chaabane, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Aragón y de origen tunecino, confirma que fue en Zaragoza donde conoció por primera vez a un hombre polígamo. Era de Gambia, tenía una esposa y le informó de que se iba a su país a casarse con la segunda. Después ha conocido muchos otros casos similares, en su mayoría de Gambia, aunque también algún caso aislado procedente de Marruecos. "Los marroquíes suelen traer solo a una esposa a España y la otra se queda en su país. Los gambianos las intentan traer de todas las maneras. Algunos, incluso, las intercambian cuando viajan a su país".

En la Asociación de Mujeres Africanas en Aragón saben bien de qué habla. Maite, la secretaria, confirma conocer a varias mujeres en Zaragoza que conviven -y compiten- como esposas de un hombre en una misma casa, pero eso no es lo grave: "Una chica de Gambia conoció aquí a un chico y se casaron. Después él la llevó de vacaciones a su país y se trajo a otra con sus papeles. La dejó ahí muchísimo tiempo. Consiguió volver, lo denunció y a día de hoy tiene el juicio pendiente", recuerda. La propia Maite se vio implicada en un caso similar. Ella es senegalesa y estuvo a punto de casarse en España con un hombre de Mali, donde también se practica la poligamia. Antes del matrimonio sus familiares sospecharon que él tenía intenciones de llevársela e intercambiarla por otra así que ella canceló la boda y lo denunció.

Carlos Alicio, inspector jefe de la Unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales de la Policía Nacional en Zaragoza (UCRIF), confirma que algunos de estos casos se interceptan en la frontera y en los aeropuertos al contrastar la foto de los documentos. Otros, sin embargo, se detectan ya aquí o, si no hay denuncia, pasan desapercibidos.

"En Marruecos la poligamia está muy limitada pero en otros países, como Gambia, no hay ninguna legislación civil que proteja a la mujer, ninguna traducción legal de la Sharía", apunta Iván Jiménez-Aybar, abogado y letrado del consulado de Marruecos en Cataluña y Aragón. Iván ha tenido mucha relación con la comunidad gambiana de Aragón y asegura que cuando están aquí con una mujer que no les da hijos o con la que no se llevan bien, "hacen lo posible por traer a otra esposa. Es habitual y frecuente·, comenta.

Trabas en el Registro Civil

Para intentar frenar este tipo de casos la Dirección general de registros y notariado ha emprendido una nueva estrategia en sus últimas resoluciones. Estrategia que implicaría el no reconocimiento de ningún matrimonio realizado en Gambia o en países donde se aplique la 'sharía'. Incluso cuando solo tienen una esposa.

La abogada Virginia Muñoz lee en voz alta parte de una resolución en la que se le deniega a un hombre gambiano la inscripción de su matrimonio en el Registro Civil: "El matrimonio al que se hace referencia se ha contraído según el Ordenamiento jurídico de la República de Gambia ( ) según establece la ley Musulmana o 'Sharía' ( ) tratándose en consecuencia de un matrimonio poligámico". Y sigue: "La aplicación de la Ley extranjera ha de quedar excluida por virtual de la excepción de orden público internacional establecida en el artículo 12.3 del Código Civil, que no puede permitir la inscripción de un matrimonio poligámico que atentaría contra la concepción española del matrimonio". Ahora a Virginia le toca recurrir esa resolución para que el hombre pueda legalizar su "único matrimonio".

Certificados de soltería

La comunidad islámica en Aragón también aplica sus propias medidas y ya no celebra ningún rito de matrimonio sin un certificado de soltería emitido en el país de origen. Ben Chaabane reconoce, sin embargo, que hasta hace unos años algunas mezquitas sí admitían los matrimonios poligámicos en Aragón. Lo que no se puede controlar -incide-, es que viajen a sus países para casarse o incluso a otras ciudades españolas". En la práctica, una vez casados bajo el rito musulmán, toda la comunidad islámica reconoce ese matrimonio como tal y no se considera adulterio.

Como representante de la comunidad islámica en Aragón y profesor de religión islámica, Ben Chaabane hace hincapié en que el Corán recoge la poligamia pero "no como obligación ni como recomendación, sino como solución a algunos problemas y con la condición de ser justo con todas las esposas", matiz que parecen obviar quienes las intercambian en la frontera en contra de su voluntad. Este último apunte le permite hacer una reflexión en forma de recomendación a los inmigrantes musulmanes procedentes de países donde se practica la poligamia: "Es imposible ser justo porque siempre querrás a una esposa por encima de las demás, y lo es todavía más si el país en el que estás solo reconoce como tal a una de tus esposas. El matrimonio musulmán debe ajustarse, por tanto, a la legalidad del país en el que vives".

Volver a 'La poligamia en Aragón I: esposas invisibles aquí y allí'.

El consulado de Gambia atiende consultas martes y jueves de 10.00 a 13.00 en la calle de Josefa Amar y Borbón 10, en Zaragoza. Su portavoz recomienda a las familias gambianas con situaciones familiares complicadas o dudas acerca de los trámites o la legislación que se pasen por ahí para informarse y así poder actuar dentro de la legalidad.