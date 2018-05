"La anorexia no es una enfermedad de niñas que quieran ser modelos"

"Teníamos el problema en casa ypara escuchar a ese otro padre que estaba tan angustiado como tú", cuenta esta madre. De esa voluntad por apoyar a quienes estuvieran en la misma situación surgió la consulta de ayuda mutua, donde las familias siguen reuniéndose cada 15 días para compartir sus preocupaciones. "Hay queque entiendan que no es una enfermedad vergonzante y que los dos deben ir a una, por el bien de nuestras chicas", confiesa.

Apoyo a las familias

Las consultas de ayuda mutua sentaron las bases del trabajo de esta asociación aragonesa que lucha contra la anorexia y la bulimia. Empezaron 12 familias y hoy son ya más de 200 socios. Además, disponen de tres psiquiatras, una psicóloga para consultas externas y salas para hacer terapia en el Hospital de día. "Si en la clínica no los pueden ver más que cada tres semanas, que sepan que estamos nosotros", manifiesta Rosa.



Desde la DGA, el IAM y –en en sus comienzos– el INSALUD han recibido“En aquellos años contar con dos millones de pesetas fue un triunfo. Ahora el convenio se ha ido reduciendo, pero con poco procuramos hacer mucho", cuenta Mari Carmen optimista.Con la ayuda de dos trabajadores sociales contratados y el apoyo del resto de socios organizanpara familias,por las escuelas,dirigidas a los padres y"Todo eso –señala– ha servido para que en los colegios se den cuenta antes y vengan a la asociación para encauzar el caso". Porque lo importante –insiste– es "acudir cuanto antes al especialista".En la actualidad, el abanico depero la mujer sigue siendo la principal víctima de esta enfermedad. "A día de hoy la sufrenaunque cada vez hay más casos de niños de 8, 9 y 10 años", advierte Galindo.Las personas de su entorno más cercano desempeñan un papel fundamental, de manera que la familia puede ser "co-terapeuta" y ayudar al enfermo a superarlo. Para ello, cuentan también concomoCon todo, consiguen vencer poco a poco "ese miedo al psiquiatra" que hace 15 años –cuando empezaron– estaba "tan mal visto".

Presión social

Por el contrario, la presión social que se ejerce sobre la mujer complica las cosas, y aunque la anorexia y la bulimia son hoy cada vez más conocidas, todavía hay mitos que conviene desterrar. "Antes se pensaba que era una enfermedad de niñas que querían ser modelos, pero no es así. Son enfermos mentales que tienen una lucha en la cabeza tremenda", subraya Galindo. Desde la Asociación llevan más de 10 años luchando contra los obstáculos derivados de esta presión social que en muchos casos les "desanima".



"La sociedad se comporta en ocasiones de forma hipócrita. No podemos estigmatizar, hay que normalizarlo; aceptarse cada uno tal cual es y entender que a los 60 no puedes estar como a los 20", puntualiza Mari Carmen. Los anuncios, las tallas "imposibles" y las perjudiciales "dietas-milagro" contribuyen a que cada vez más mujeres en edad adulta padezcan la enfermedad. "Seguimos teniendo la ropa en los maniquís sujeta con alfileres por detrás porque no corresponden a una talla real o anuncios en los que a la mujer le persigue el pavo. Todo eso hace mucho daño… a veces se dan unas pugnas entre madre e hija que no pueden ser. Hay que envejecer con dignidad", defiende Galindo.



A través del programa de 'Prevención y motivación al tratamiento' estos pacientes reciben apoyo psicológico para no hundirse y acudir al especialista. "A muchas les pedíamos hora en el psiquiatra desde aquí y si se negaban, les animábamos a darle otra oportunidad", añade.



A menos de un mes para que comience la Navidad, la Asociación prepara ya diversas charlas sobre cómo afrontar estas fechas. "Se trata de desmontar mitos, que la familia sepa lo que siente un enfermo cuando todo gira en torno a la comida", explica Mari Carmen, que participará este martes en una conferencia en el Hospital Clínico de Zaragoza.



En su caso, ni ella ni su hija se han rendido. Y tras más de 15 años luchando juntas, asegura que con esfuerzo se puede conseguir. "La enfermedad está ahí, pero lo importante es saber que la vida sigue y que hay otras muchas cosas", dice con una sonrisa.