Susana Alejandro: "Como sociedad, quiero pensar que la covid nos ha vuelto más humanos"

Para Susana Alejandro, será mucho lo que saquemos en claro de este ejercicio que concluye.

¿Qué cree que aprenderemos de un año tan raro como 2020?

Si podemos dejar al margen el drama humano que ha habido y olvidarnos de la cantidad de muertes, en Saica hemos aprendido que hemos reforzado mucho el orgullo de pertenencia a la compañía. Nos declararon actividad esencial y los equipos hicieron un esfuerzo titánico en apuntalar las operaciones protegiendo la salud de los trabajadores, que era lo más importante. En abril, el miedo campaba a sus anchas, no teníamos EPI ni siquiera para proteger a nuestros sanitarios y hubo que trabajar muchísimo en asegurar que nuestra gente no se contaminaba en las fábricas. La gestión de la comunicación hacia accionistas y trabajadores fue magnífica.

¿Cómo vislumbra 2021, ya no solo como compañía sino como sociedad, cree que se recuperará la economía?

No me atrevo a decir cómo va a ir la economía, porque va a depender muchísimo de lo que pase con la vacuna. Es verdad que las noticias las últimas semanas son esperanzadoras pero hay que validarla, fabricarla y distribuirla. Entonces creo que todavía nos enfrentamos a un primer semestre complicado. Como sociedad, a lo mejor soy una ilusa, quiero pensar que la covid nos ha vuelto más humanos.

¿Cómo contribuirá Saica a que 2021 sea un mejor año?

Nosotros no vamos a cambiar radicalmente nuestra estrategia por la covid. Vamos a continuar con nuestro objetivo de crear prosperidad para todos nuestros grupos de interés, ya sean clientes, trabajadores, accionistas o las comunidades en las que operamos. Queremos seguir invirtiendo, crear puestos de trabajo y trabajar por el desarrollo sostenible, no creo que vaya a haber un cambio radical respecto a lo que hemos hecho en los últimos 78 años.

¿Cree que la sociedad es consciente de la aportación de Saica en los últimos meses? Las cajas que fabrican son importantes para transportar todo tipo de productos.

Yo creo que incluso nosotros mismos no éramos tan conscientes de lo importante que eran esas cajas. Cuando nos declararon actividad esencial, constatamos que no somos médicos que estemos en primera línea en el hospital salvando vidas, pero sí ponemos nuestro granito de arena para aportar en esta crisis. Nos dimos cuenta de la importancia que tenemos dentro de esa cadena de valor. Si no hay cajas, los productos de alimentación y de medicina no llegan al cliente final.

¿Ha aumentado la venta de cajas por la pandemia?

Los primeros días del confinamiento, como cundió el pánico y se vaciaron los supermercados, nuestros clientes nos pidieron más cajas para reponer ‘stock’. Lo que pasa es que eso se compensó en cierta medida con sectores no esenciales que cerraron completamente, como fue el sector de la automoción, que se paralizó totalmente. Luego también ha afectado la venta ‘online’, que ha registrado una aceleración mundial.

Desde su puesto de estrategia, ¿cuál es su visión a más largo plazo?

Arrancamos 2021 con un plan estratégico que acaba de aprobar el consejo de administración y que no hemos cambiado. Mantenemos nuestros objetivos fundamentales: continuar con el crecimiento sostenible de Saica, queremos mantener el grupo como empresa familiar y para eso focalizarnos en la atención al cliente.

