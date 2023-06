Edificio Amantes: Historias que yacen bajo los escombros

Planta 4ª

​"Necesito encontrar a mi perro, esté vivo o muerto"

Esther Martín (4ºC)

Tal y como marca la rutina de Esther Martín, el martes estaba en el colegio donde imparte clases cuando vio aparecer a su hermana. "Nunca viene y eso me asustó. Algo había pasado. Me dijo que el edificio se había derrumbado", declara. Su perro, Choco, estaba en su piso. "Creía que alguien igual lo había rescatado, pero no. En todo caso, la presidenta me dijo que no ladró cuando tocó a mi puerta. Tengo la esperanza de que consiguiese escapar", especifica. Ahora, asegura, "necesito encontrar a mi perro, esté vivo o muerto". "Yo estoy entre la catástrofe y el duelo. No ha fallecido nadie, pero para mí mi perro es como si fuese una persona", apostilla Esther, de 42 años, que al mismo tiempo se siente "agradecida" porque siente que es "una nueva vida". "Todo lo que venga a partir de ahora será bueno, porque ahora no hay nada", sentencia.

Esther Martín (4ºC), necesita encontrar a su perro. Antonio García /Bykofoto

Manuel Sebastián (4ºB)

El martes, Manuel Sebastián, sacerdote de varias parroquias de Teruel, salió su casa, propiedad de la Diócesis, a las 8.30 de la mañana. "Yo no noté nada raro en el garaje. Debió de ser todo de repente. Yo me enteré porque me llamó mi hermana para decirme que no llevase el coche a casa porque habían acordonado la zona", explica el cura de 76 años. Cuando terminó de celebrar misa, pasó por la Policía Local para preguntar cuándo podría llevar el coche a su casa y qué estaba sucediendo. "Me habló del derrumbe, aunque en ese momento creo que no había caído aún el edificio", especifica. Cuando llegó a la calle San Francisco, se encontró con una situación "muy triste": "Fue una lástima tremenda ver a todo el mundo llorar". "Si llega a pasar a media noche, podríamos haber muerto todos", sentencia.

Manuel Sebastián (4ºB), sacerdote de la capital turolense. Antonio García /Bykofoto

Carmen Torán (4ºA)

Carmen Torán y su marido, Juan Velasco, ambos de 74 años, vivían en Barcelona y compraron el piso hace cinco años. El martes, explica, "fue todo muy rápido". "La presidenta llamó y nos dijo que bajásemos inmediatamente. A nosotros no nos dio tiempo a sacar el coche. Bajamos todo lo antes posible y salí con lo puesto. Aún no me he hecho a la idea de que no tengo casa", se sincera.