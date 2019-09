la iniciativa clave para la digitalización de la ciudad

La forma en la que consumimos en la actualidad, al igual que la manera de comunicarnos o relacionarnos, ha cambiado radicalmente como consecuencia de la democratización de la tecnología y la globalización. Una circunstancia que, aunque ha proporcionado numerosas ventajas y comodidades, está afectando negativamente a todos los negocios locales que no han sabido adaptarse a esta nueva forma de vida.

Innovar es el futuro, pero ¿qué ocurre si no se tienen los recursos o capacidades suficientes para llevarlo a cabo? Una pregunta que representa a la perfección la línea de salida de zerca!, pues se trata de un proyecto que se ideó con el objetivo principal de facilitar el acceso a la digitalización de los comercios locales de la forma más sencilla posible y con una propuesta diferencial y eficaz.

Zerca!, el proyecto de tienda ‘online’ del comercio local creado recientemente en Zaragoza, cuenta hoy con la participación de más de 600 comercios de la ciudad que, conscientes del cambio que ha sufrido la venta física en las últimas décadas, han decidido tomar la iniciativa y dar una vuelta de tuerca a su negocio.

Esta iniciativa quiere así servir de apoyo a todos estos comercios y ayudar a las pequeñas tiendas de Zaragoza a adaptarse a la nueva realidad comercial, pero sin perder su identidad.

A través de una plataforma digital creada a medida, esta tienda ‘online’ del comercio local presenta una completa oferta de los comercios de proximidad de Zaragoza. Pero ¿cómo puede ayudar a que no se pierda el color y la esencia de la ciudad si se trata de una plataforma ‘online’? La respuesta está en la estrategia multicanal. A través de ella se impulsará la tienda física de cada comercio mediante la posibilidad de finalizar la venta ‘online’ en el propio establecimiento, que garantizará el tránsito en los comercios físicos. Asimismo, se potenciará la tienda digital del comercio, ofreciendo un negocio ‘online’ a aquellos que no cuenten con ella y un nuevo canal de venta a los que ya tienen página web propia.

Una iniciativa, en suma, clave para dar el paso definitivo hacia la digitalización de la capital aragonesa y para hacer que los comercios se adapten por completo a una nueva forma de vida que ha venido para quedarse.

¿Cómo voy a aprender a llevar mi negocio digital?

Antes de la puesta en marcha definitiva de zerca!, ya se está formando a los negocios integrantes para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la red. Para ello, han lanzado una plataforma de 'e-learning', que ofrece una formación basada en materia de marketing, fotografía o aspectos técnicos de usabilidad de la plataforma, que ayudará a los comercios a sacarle el máximo partido al proyecto y a mostrar el mejor escaparate de su tienda 'online'.

Para inaugurar esta plataforma, zerca! comienza la formación con el curso de fotografía de producto, donde enseña a los comercios, a través de vídeos y material adicional, a sacar las mejores fotos de sus productos utilizando solo un teléfono móvil.

El objetivo de este curso es que, una vez finalicen la formación, los comercios sean capaces de sacar el máximo partido a sus productos sin la necesidad de montar un estudio fotográfico en su tienda. Además, para conseguir que al poner en práctica lo aprendido el resultado sea el esperado, zerca! ofrece una formación presencial con un miembro del equipo que reforzará todo lo aprendido durante el curso 'online'.

El soporte continuado a los negocios por parte del equipo de zerca! es precisamente uno de los factores que demuestra el compromiso del equipo por poner en marcha la revolución online del comercio de Zaragoza. Los responsables de tres de los establecimientos que ya forman parte de esta comunidad así lo confirman.

susana lozano, de 's de susana'

Para Susana Lozano, propietaria de la tienda de decoración ‘S de Susana’, tener un escaparate digital no solo es clave para cualquier negocio, especialmente para el pequeño comercio, sino una herramienta para sobrevivir a las nuevas tendencias del consumidor."Ahora es muy difícil ser competitivo frente a las grandes tiendas, y deberíamos hacer un compromiso y un esfuerzo para que un proyecto como zerca! funcione, porque a largo plazo nos va a beneficiar a todos", comenta.

Susana Lozano, responsable de la tienda de decoración S de Susana

"Decidí formar parte de esto porque siempre he querido tener venta 'online', pero estoy sola en el negocio y no puedo dedicarme todo el día a ello como hacen otras tiendas grandes. Aquí la plataforma ya está hecha y se trata de ir subiendo tus productos, algo mucho más sencillo y que requiere menos tiempo, lo que nos facilita el trabajo", explica. Desde su local de la calle de Bretón, en Zaragoza, Susana vende mobiliario, artículos de decoración y centros florales personalizados, además de realizar proyectos de interiorismo y servicios a domicilio donde asesora a sus clientes sobre cómo decorar o montar una estancia de su hogar.

Aunque el trato personalizado es una seña de identidad de su negocio, esto no supone una barrera a la hora de vender ‘online’. "Por un lado, si contactan conmigo a través de internet puedo desplazarme hasta la casa en cuestión para asesorar y, por otro, los clientes pueden ver algo del catálogo 'online' que les guste y que eso haga que se acerquen hasta la tienda para verlo en directo o para saber cómo combinarlo o qué decoración incluir. El servicio de atención al cliente no se pierde", apunta.

"A la gente le gusta comprar, pero a veces les da pereza salir o tienen un horario de trabajo que les impide visitar las tiendas. Con esto le damos mayor facilidad para comprar; es el mejor plus que podemos darle al comercio local", concluye.

José Miguel fuentes, de la huerta clandestina

José Miguel, en su establecimiento La huerta clandestina, situado en la calle de Bolonia, 15.

José Miguel Fuentes lleva un año al frente de La huerta clandestina, una tienda ‘gourmet’ de frutas, verduras de temporada y otros muchos manjares situada en el centro de la capital aragonesa y donde los usuarios siempre encuentran un trato cercano y personalizado. Un negocio que desde su nacimiento ha tratado de ofrecer un notable valor añadido, el cual se ve reforzado con la utilización de esta plataforma.

¿Cómo valoras tu experiencia con zerca!?

Estoy muy contento porque está siendo muy positiva. Me pareció un proyecto interesante desde el momento en el que lo conocí, porque es innovador, de aquí de Zaragoza y da todas las facilidades para reforzar las ventas vía ‘online’.

¿Requiere mucha dedicación?

No. Es como todo, cuando es tu negocio siempre tienes que invertir, pero en el plano digital sobre todo es publicar las fotografías de los productos, algo fundamental para llegar a un público amplio. Además, hay que apostar por las nuevas tecnologías, porque está demostrado que así la gente responde.

¿En qué medida puede impulsar el negocio?

Cuanta más visibilidad, más publicidad y más ventas, mejor. Antes no tenía este portal, solo estaba en mis perfiles de las redes sociales, donde suelo dar a conocer mis novedades. Y tengo una web, pero no está muy desarrollada, solo está el nombre del comercio y un anuncio, pero no figuran los productos. Con lo cual para mí es un cambio considerable.

¿Cómo puede beneficiar el comercio ‘online’ a la tienda física?

Hay gente a la que le gusta mirar los productos por internet pero que prefiere decidir la compra en el punto físico de venta. Además, la mía no es una frutería tradicional, pues hay elementos como el trato de tú a tú o la apuesta por el papel en lugar del plástico que la gente valora mucho. Además, buena parte de las personas mayores que vienen nos solicitan que les enviemos los pedidos a casa, y muchas otras nos piden desde sus dispositivos que les preparemos cestas con aceitunas, pastas italianas, chocolates o botellas de vino. Así que, de alguna manera, ambas vías se retroalimentan.

Aunque ahora remonta el vuelo, el comercio local ha pasado unos años duros marcados por la crisis económica. ¿Esta iniciativa puede hacer mejorar al sector?

Creo que sí. Sobre todo porque yo veo que cada vez más gente compra por internet. Los consumidores están tendiendo de manera generalizada a preferir la comodidad que les supone no desplazarse para adquirir sus productos y que se los entreguen en casa. Una línea con la que la plataforma encaja a la perfección pues, entre otras cosas, puede dar a conocer una amplia variedad de artículos a públicos como el joven, que de otra manera no los conocerían.

¿Por qué cree que los comercios deberían unirse a esta ‘market place’?

Porque es un valor añadido, ya que tienes a un comercial vendiéndote las 24 horas del día los 365 días del año y sin estar trabajando. Buena parte de la población está en internet, de manera que si te unes te irá mejor y venderás más.

cristina hategan, de bambalina

Si hay un sector que triunfa en la venta por internet es de la moda: hasta un 66% de los compradores adquieren ropa, calzado y complementos a través de la red, una cifra que solo superan los viajes y los productos relacionados con el ocio.

Cristina Hategan, al frente de la tienda de moda joven Bambalina, es muy consciente de esta realidad y por eso no quiere dejar pasar la oportunidad de que su negocio llegue a la red. “Yo soy la primera que trabaja por internet con los proveedores. A veces en el mundo de la moda se echa en falta tocar las prendas o que el color coincida, pero precisamente por eso tener los dos canales de venta es muy positivo: la gente también puede ver por internet y venir a la tienda y decidirse a la compra”, explica.

Cristina Hategan, en su negocio de moda joven Bambalina.

Desde que puso en marcha la tienda física hace apenas dos años, Hategan se había planteado que su negocio también fuese ‘online’, pero los recursos eran limitados para hacerlo. “Participar en zerca! no ha requerido una gran inversión y, aunque tenemos nuestra clientela, queremos que sea algo más que un negocio local. Dar el salto a internet y vender a través de una plataforma como esta te abre muchas más posibilidades de negocio”, explica.

“Ya en redes sociales la gente te pregunta: cuánto vale, cómo es el tejido, y al no tener web para la venta como tal muchos se echan para atrás. Si cuentas con una plataforma, ganas mucha seguridad y puedes llegar a muchos más clientes”, explica.

Sobre la implicación del resto de comercios, Hategan lo tiene claro: “El producto va a llegar a mucha más gente y es la mejor manera que tenemos los que formamos parte del comercio local zaragozano para seguir creciendo juntos”, concluye.