Zaragoza mira al futuro con un presupuesto para la recuperación

Con la mirada puesta en el futuro y para moderar el impacto que la crisis sanitaria ha provocado en los habitantes de la capital aragonesa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2021, que se caracteriza por ser el que cuenta con más política social de la historia, el más inversor de los últimos diez años y el que recoge los mejores servicios públicos esenciales para la ciudad. Además, hace especial hincapié en la reactivación económica, bajando los impuestos y reduciendo la deuda.

El presupuesto destina más de 100 millones de euros a gasto social, ya que el objetivo del Gobierno municipal es proteger a la población más vulnerable. Por ello, las partidas de servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia y comida a domicilio para mayores alcanzan su techo histórico, así como la de ayudas de urgencia, que en 2021 llega a los 15.480.000 euros.

Teniendo en cuenta la grave crisis provocada por las restricciones, retrocesos y diferentes fases a las que los negocios de la ciudad se han visto sometidos por la pandemia, se aprobó el Plan de Rescate Fiscal 2021, que contempla en las cuentas de este año la bonificación del 30% del recibo del IBI de los locales comerciales, de hostelería y hoteleros y relacionados con la cultura; la bonificación del 50% de la tasa de veladores; la bonificación del 25% en la tarifa por transmisión de licencia de taxi; el importe equivalente al 50% del impuesto de circulación a través de un convenio de los representantes del sector con el Consistorio; y la bonificación de los recibos de un 5% para familias vulnerables si estos están domiciliados.

Los servicios públicos de la ciudad también cuentan en 2021 con una cifra récord: casi 182 millones. La limpieza se refuerza con dos millones, la partida de transporte público aumenta un 13,8% y el presupuesto para el contrato de conservación de parques y jardines crece en casi tres millones, hasta los 22,4. El apoyo al tejido empresarial local, especialmente al sector del comercio y la hostelería, se articula principalmente a través de un plan que cuenta con más de siete millones de euros, a los que se suman otros tres millones del Programa Retos 2021.

El presupuesto recién aprobado incrementa las inversiones en un 47,2%, superando los 72,6 millones de euros. A la cifra de inversión hay que sumar la de las sociedades municipales Ecociudad Zaragoza y Zaragoza Vivienda. Las áreas de Urbanismo y Equipamientos e Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente concentran gran parte de la inversión, llegando a todos los barrios de la ciudad. Proyectos como el de la prolongación de Tenor Fleta o el de una nueva escuela infantil en Parque Venecia están recogidos en las cuentas municipales. Además, la convocatoria de Ayudas a la Rehabilitación en 2021 está dotada con 7,1 millones de euros, la cifra más alta de la historia, con la que el Ayuntamiento pretende regenerar la ciudad y, a la vez, crear empleo.

Aumenta respecto a 2020 también la política cultural de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior. La sociedad Zaragoza Cultural contará este año con 9.105.107 euros. El incremento respecto a 2020, de 1,6 millones, permite ofrecer una programación cultural adaptada a la situación sanitaria vigente, manteniendo programas ya consolidados y ofreciendo una agenda cultural a los zaragozanos en distintas disciplinas artísticas.

Las circunstancias extraordinarias de los últimos doce meses han requerido medidas excepcionales y el presupuesto de 2021 así lo ha contemplado a pesar de que la ciudad aún no ha recibido fondos de otras administraciones. Para hacer frente a los retos que la pandemia ha supuesto para la gestión de las necesidades de la capital aragonesa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que poner en marcha, a lo largo del último año, varias acciones económicas y sociales con el objetivo de moderar los efectos de la crisis sanitaria para los zaragozanos.

Un año de medidas

El pasado marzo, con la reciente aprobación del Estado de Alarma, el Ayuntamiento de Zaragoza activó una línea de teléfono para dar respuesta, de forma eficaz y centralizada, al elevado número de solicitudes de ayudas sociales relacionadas con la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas. Desde su puesta en marcha, esta línea ha atendido 585.874 llamadas de 72.546 personas diferentes. Durante el confinamiento domiciliario, el Ayuntamiento de Zaragoza también acondicionó el Pabellón Deportivo Municipal Tenerías para acoger a las personas sin hogar. Entonces, el espacio fue habilitado con 100 plazas.

Para cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable –alimentación, vivienda, suministros, material escolar, etc.–, a lo largo de 2020, el Ayuntamiento de la capital aragonesa dedicó 11.497.653 euros a ayudas de urgencia, lo que supuso un incremento de 1,3 millones respecto a 2019, un 13,3% más. El número de familias atendidas creció en un 48,8%, pasando de las 11.920 de 2019 a las 17.746 de 2020. Es decir, un total de 5.826 nuevas familias requirieron la ayuda urgente del Consistorio durante la crisis que golpeó con dureza a la población más necesitada y que ha afectado gravemente a la economía de muchas personas que hasta ahora no habían tenido que solicitar nunca la ayuda de los servicios sociales. Además, el Gobierno municipal incrementó en septiembre con cuatro millones de euros adicionales el presupuesto de ayudas de urgencia de 2019, hasta alcanzar un total de 12,8 millones.

Zaragoza fue pionera en la desinfección del transporte público. Una semana antes de la declaración del Estado de Alarma, el Ayuntamiento ordenó a las empresas que gestionan los autobuses urbanos y la línea de tranvía que hicieran limpiezas diarias con un producto desinfectante para evitar el riesgo de propagación del coronavirus en la capital. Además, desde mayo, los autobuses y tranvías de la capital cuentan con dispensadores de gel hidroalcóholico para garantizar la seguridad y confianza de los ciudadanos.

Durante el Estado de Alarma, el Ayuntamiento impulsó exenciones de impuestos para el comercio, hostelería, mercados, hospitales, centros deportivos, pequeños negocios, pymes e industrias. En concreto, con la parte variable de los recibos de los ‘usos no domésticos’ de abastecimiento de agua;saneamiento; recogida de basuras; tratamiento de residuos urbanos; badenes de carga y descarga y reservas de espacio no domésticos; licencias de mercados ambulantes; y cánones de las concesiones en vía pública. El importe de estas medidas supuso un total de 2,7 millones de euros. Además, como consecuencia de la crisis económica, el Consistorio también anunció que la tasa de veladores no se cobraría en 2020. Esta decisión supuso un ahorro para los negocios de 1,2 millones de euros.

Por otro lado, en el mes de julio se llevó a cabo una modificación de créditos por valor de 10 millones de euros para dedicarlos a microcréditos de autónomos y pymes. A través de dos convocatorias se han beneficiado de esta medida más de 1.700 autónomos. El Ayuntamiento ha mostrado su intención de aplazar la devolución de los mismos que estaba fijada con una carencia de seis meses. Durante las próximas semanas se aprobará, si los estudios técnicos lo permiten, una moratoria de otros doce meses para comenzar a pagar las cuotas.

- Ir al especial Un año de la covid-19.