Dos titulaciones idóneas para especializarse y contar con un trabajo de calidad en el sector digital

El auge que está experimentando el sector digital es tan notable que cada vez más empresas ofertan puestos de trabajo relacionados con él. No en vano, numerosos estudios aseguran que los empleos digitales seguirán creciendo en los próximos meses, muestra de que estamos ante una realidad imparable que la crisis del coronavirus ha puesto aún más de manifiesto.

No obstante, y a pesar de esta más que positiva tendencia, muchos de los trabajos de este ámbito no se cubren debido a la falta de especialización. Con el fin de satisfacer esa demanda de profesionales, Experts Academy by Wanatop va a poner en marcha dos nuevos másteres disponibles tanto de manera presencial como vía 'streaming' y orientados a dos de las actividades más importantes de este sector: la usabilidad y la captación de tráfico.

"Casi el 100% de los usuarios están influidos por sus búsquedas 'online' a la hora de decidir su compra. Además, visto está tras la crisis de la covid que es un canal útil y cómodo para el consumidor final y que las empresas que buscan negocios B2B también han podido seguir creciendo sin necesidad de la presencialidad", apunta Alberto López, fundador y CEO de Wanatop, agencia de márquetin 'online' y posicionamiento web de Zaragoza.

Tras unos años de andadura profesional, los responsables de la empresa decidieron montar su propia propuesta formativa para aprovechar toda su experiencia con clientes y traspasarla a los alumnos. "Para los profesionales que participamos en la escuela, la formación es un extra. Lo hacemos porque nos gusta, y eso se nota mucho si la comparamos con másteres similares de empresas puramente formativas", expone López, quien añade que sus alumnos consiguen trabajo "casi de pleno", ya que es un sector "prácticamente sin desempleo".

Necesidades específicas

Desde la escuela, hasta el momento se habían centrado en un máster de marketing digital "muy completo e ideal para aterrizar en el sector, una apuesta de la que se muestran muy satisfechos. "Aun así, conforme el mercado digital avanza surgen necesidades más específicas para las empresas, además de que las herramientas cada vez son más complejas y diversas. Estamos en un sector en el que se aprecia el conocimiento vertical, controlar muy bien una especialización o herramienta concreta. Es algo que vemos en nuestros clientes de agencia y que conocemos bien".

En cuanto a los nuevas titulaciones, que contarán con profesores que trabajan en empresas y agencias destacadas del sector, López reconoce que será "un desafío", al ser totalmente nuevas en la capital aragonesa. En el caso de la usabilidad, el CEO de Wanatop recuerda que todavía se ven muchos profesionales del diseño y gestión de webs y aplicaciones que trabajan sin ningún tipo de metodología, cuando hay toda una disciplina que se encarga de crear productos digitales que van a funcionar como el usuario lo espera, y eso tiene un impacto real sobre los negocios".

Y, en referencia a la captación de tráfico, "el principal motor de negocio digital", destaca que numerosas empresas y proyectos están en internet "pero no saben hacerse ver y vender, y nos queremos ocupar de que haya profesionales especializados en ello".

En el caso de Wanatop, que cuenta con una plantilla de 30 trabajadores que espera aumentar este mismo año, su actividad se centra en ayudar a sus clientes, sobre todo pertenecientes al ‘e-commerce’ y los negocios digitales, a obtener beneficios aumentando su tráfico y su visibilidad.