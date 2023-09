Vuelve la rasmia al Príncipe Felipe este fin de semana, ¿te lo vas a perder?

La campaña de abonados para la presente temporada 2023-2024 del Casademont afronta estos días su tramo final e incluye la posibilidad de ver a los equipos masculino y femenino con un abono único que asegura, por el momento, un total de 41 partidos, inlcuidos los de balonmano. También es posible hacerse con un abono para ver solo a las chicas, que prometen mucha emoción al disputar la máxima categoría de la competición europea.

Arranca la Liga Endesa y los equipos de Casademont Zaragoza ya están preparados para recibir a sus rivales en el pabellón Príncipe Felipe. Las primeras en estrenarse en el marco liguero serán las integrantes del equipo femenino, que jugarán contra el Spar Girona este sábado a las 19.10. y para ver al equipo masculino habrá que esperar a la segunda jornada de liga, con el encuentro del próximo miércoles 27 de septiembre contra el Unicaja a las 20.00.

Este año, es posible adquirir un abono único para ver todos los partidos de los dos equipos del Casademont en la máxima categoría, incluidos los del balonmano. El femenino ya se encuentra en la fase de grupos de la Euroleague Women y el masculino tendrá que disputar la ronda previa para entrar en la FIBA Europe Cup. También se permite la compra solamente de un abono femenino para no perderse ninguno de los encuentros de las chicas del Casademont.

"La cercanía de los deportistas con la afición no es comparable con otros deportes"

Son muchos los aficionados que esperan ansiosos disfrutar con la temporada del club. Entre ellos, Victor Arruego, que lleva más de 30 años siguiendo los pasos del baloncesto zaragozano y acompañando al Casademont desde su fundación. Ahora acude a los partidos con su mujer Sofía y sus dos hijos, Thiago, Joel, de 11 y 8 años respectivamente, disfrutando en familia de la emoción y de la pasión por el basket. "Esta temporada vamos a ver dos partidos a la semana mínimo, aunque podemos llegar hasta cuatro con las competiciones europeas", explica Víctor, que ha optado por el abono único.

Víctor Arruego con su familia, en el pabellón Príncipe Felipe.

A Víctor se le ha podido ver en los juegos que se organizan en los descansos en el centro del campo, ya sea probando con los tiros libres o con las entradas a canasta, incluso ha tenido que bailar en alguna ocasión. También es conocido por su programa 'La parroquia del Felipe' que se retransmite en Twitch y que cuenta con cientos de seguidores. Unido al baloncesto desde los 8 años cuando era jugador, Víctor no duda en afirmar que "la cercanía de los deportistas con la afición no es comparable con otros deportes. -Y añade- Nos quedamos siempre con nuestros hijos después de los partidos para hacernos fotos con los jugadores y les damos la mano". También recuerda el ambiente de unión y de fiesta vivido en alguna competición en la que se han juntado las aficiones de varios equipos antes y después del partido.

Otra de las fans del Casademont que está deseando empiece la temporada es Ixeya Gil que, con tan solo 13 años, lleva ya mucho tiempo acudiendo puntualmente a su cita con el baloncesto zaragozano. Acude al Príncipe Felipe en compañía de su hermano mayor y de su padre y admite con rotundidad que nunca le da pereza: "Me gusta mucho y, además, me encuentro con amigas de mi equipo de baloncesto en el pabellón". Ella y su familia también se benefician de de las ventajas del abono único, lo que hace posible las comparaciones entre una y otra liga: "Me gusta más el baloncesto femenino, aunque el ambiente en el pabellón es mejor en el masculino".

Ixeya Gil, en una fotografía con el fichaje estrella de esta temporada Jahlil Okafor.

Precisamente, gracias a ese ambiente que se vive durante los partidos, los padres de Ixeya fueron agraciados con una cena al ganar el concurso de baile vía webcam, tal y como relata la joven deportista. En general los partidos le resultan muy divertidos, "aunque alguna decisión arbitral se protesta", señala. Entre sus jugadoras favoritas, se encuentra Helena Oma, y del equipo masculino, se queda con Lucas Langarita: "Vive cerca de mi casa y su madre fue mi entrenadora", añade.

Langarita: "La afición es pura rasmia y eso se nota en las gradas"

También el jugador canterano tiene palabras de agradecimiento para los abonados del Príncipe Felipe: "Es una afición con mucha sabiduría de baloncesto, es Pura Rasmia, y eso se nota en las gradas y también mucho en la ciudad, ya que Zaragoza es una de las ciudades que más respira baloncesto, tanto femenino como masculino y eso hace diferente a esta afición de otras ciudades españolas", afirma Langarita.

Lucas Langarita es uno de los máximos exponentes de la cantera del Casademont Zaragoza. Esther Casas

Respecto a las sensaciones que tiene el equipo ante la nueva temporada, Lucas Langarita señala que "somos un vestuario muy unido, con muchas ganas de competir y sobre todo de dar muchas alegrías a nuestra afición". A nivel personal, explica que su objetivo "es sobre todo seguir formándome y creciendo en esta categoría al lado de mis compañeros y de mis entrenadores, y de esta manera dar lo mejor de mí y ayudar a conseguir que nuestro equipo esté lo más alto posible".