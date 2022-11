Vuelve el certamen oficial de tapas más antiguo de España

Tapa: Ternasco a la villaroy: Chuleta de Ternasco de Aragón IGP deshuesada con villaroy de trufa y acelga caramelizada (No apto para celiacos). Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero Dirección: C. José Pellicer, 18

Tapa: Rabo de toro belama - Rabo de toro y base de hojaldre (No apta para celiacos) Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero Dirección: Pso. Rosales, 3

Tapa: Arroz Meloso de pato con longaniza (No apta para celiacos) Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero Dirección: Cmno. Puente Virrey, 6

Tapas: Volcán de Manitas - Bola de manitas de cordero con torrezno cocido, puré de trigueros y rebollones, rebozada con maíz, sobre una salsa de jerez y bajo otra de tomate con piri piri (En la imagen) (No apta para celiacos). Flor de Longaniza - Montadito de carne de longaniza adobada sobre tomate a la plancha y cubierta de verduritas caramelizadas (Apta para celiacos). Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero Dirección: C. Doce De Octubre, 10

Tapa: Saquito de arcángel - Saquito hojaldrado relleno de champiñón laminado con cebolla pochada y virutas de jamón ligado con una crema salsa de queso (No apta celiacos) Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero Dirección: C. Lorenzo Pardo, 23

Tapa: Solomillo Kaplan - Solomillo, cebolla picada y salsa Kaplan (No apta para celiacos) Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero Dirección: C. Sancho Abarca, 4

Tapa: Senbazuru en el Byron - Brioche con arenque ahumado, crema de camembert con wasabi, sunomono casero, velo de cerdo, hoja de shiso, salsa de tonkatsu (No es apta para celiacos) Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero Dirección: C. Escultor Félix Burriel, 3

Tapa: Aires de mar - Zamburiñas con gamita (No apta para celiacos) Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero Dirección: C. Dr. Suárez Perdiguero, 2

Tapa: Bajo el mar: Montado de bacalao, regaña de ceniza, alga wakame, mahonesa de regaliz, bacalao desalado y huevas de tobico (No apta para celiacos) Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero Dirección: P.º Rosales,26

58

La Peña

Tapa: Papa pulpo con su fardacho ibérico y all - i -teriyaki (No apta para celiacos)

Distrito: Las Fuentes, San José y Torrero

Dirección: C. María Moliner, 19