En este próximo 2020, las bodas serán como nunca antes se podían imaginar. Su nivel de personalización, por parte de las parejas, llegará a la altura del nivel de producción de eventos e instituciones. El sector de las bodas pugna por destacar en su capacidad de renovación e innovación constante y, en él, Bodasdecine es una productora de vídeos de referencia desde hace más de 15 años.

Fundada en Aragón en el año 2003, Bodasdecine es la división de películas de boda de la empresa Amarcord Audiovisual. Desde sus inicios ha destacado por la innovación en los formatos, tanto sociales como publicitarios o televisivos. El pasado 21 de marzo obtuvieron varios galardones en el festival internacional de publicidad y humor ‘Smile Festival’: cuatro premios en publicidad para televisión por dos anuncios y dos premios especiales a agencia más creativa y mejor ‘copy’, guionista de una publicidad. Alberto Martínez, realizador de Amarcord Audiovisual, explica cómo trabajan y lo que les inspira en esta entrevista.

Marta y Álex, ahora marido y mujer, contrataron a Bodasdecine para que su gran día quedase retratado a la perfección en formato de vídeo para su recuerdo. Bodasdecine

En su opinión, ¿se han convertido las bodas en un espectáculo?

La celebración del día de la boda ha cambiado una barbaridad en la última década. Ejemplo de ello son la llegada de los organizadores y diseñadores de bodas denominados ‘weeding planners’, el 'do it yourself', la inspiración de Instagram… Todo ese conjunto, mezclado con una sociedad cada vez mas competitiva y exigente, dan como resultado bodas muy elaboradas, únicas y preciosas.

¿Cómo representan todos esos elementos en sus vídeos de boda?

Con el mismo cariño e interés que los jóvenes de hoy en día afrontan su proyecto de boda, hemos creado nuestros productos hasta alcanzar hoy una categoría similar a 'películas documentales de boda'. Una calidad, desde nuestro punto de vista, muy alta.

¿Por qué 'documentales de boda'?

Por la manera de narrar. Contar historias es hoy una exigencia en nuestra sociedad, es el 'story telling'. Nos entusiasma esa narrativa en la que humanizamos los formatos y dejamos que la película avance a su ritmo: una verdadera boda de cine.

Actualmente cuentan con drones, ‘gimbals’, móviles… ¿Cómo ha afectado la tecnología a sus vídeos?

Son herramientas que enriquecen y permiten crear películas con imágenes tal y como los clientes pueden ver en sus series favoritas de Netflix, con planos increíbles que hacen que los novios hayan pasado de querer cambiar esos antiguos vídeos de boda por lo que hoy ofrecemos. Es decir, querer enseñar y compartirlo con toda su gente. La boda, cuando ya ha pasado, tiene como resultado final una película de casi una hora de duración con todas las emociones contenidas en un formato que es el vídeo, a la altura de la boda que han vivido.

¿Cómo consigue estar Bodasdecine durante 15 años liderando el sector?

Ha sido y está siendo un reto difícil y exigente. Cuando empezamos nos marcamos un objetivo muy ambicioso: queríamos que nuestro trabajo se pareciera a las películas que nos apasionaban. Ahí es donde la innovación y la confianza toman valor. Y, además, disfrutar. ¡Tendrían que vernos cuando volamos el dron en las bodas! Es como ver a un chiquillo con su juguete favorito. Desde el día uno, apostamos por utilizar las mismas herramientas en nuestros vídeos de boda que en las producciones publicitarias o televisivas.

Pero, ¿todo ello no supone un coste muy elevado?

Queremos que nuestra oferta llegue a la mayoría de los bolsillos, y por ello damos una solución para cada necesidad, escuchando mucho a nuestros clientes y devolviendo su inversión en un producto final que siempre nos dicen que ha sido lo mejor de su boda. Es una auténtico placer y nos sentimos profundamente afortunados.