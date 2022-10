Vanesa Romero: "Para mí, el referente siempre ha sido mi madre, por los valores que me ha transmitido"

L a actriz Vanesa Romero lleva más de quince años en la piel de Raquel Villanueva, una de las protagonistas de la longeva serie ‘La que se avecina’. Gracias a este papel, y al que le precedió en la popular ‘Aquí no hay quien viva’, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama televisivo actual.

¿Qué crees que aportan este tipo de galas dedicadas a mujeres con talento? ¿Por qué crees que son necesarias?

Al final, yo creo que todo este tipo de galas lo que hacen es importante porque, en ellas, cada una cuenta su testimonio, su propia experiencIa y su vivencia personal. En mi opinión, todo lo que sea aportar y sumar creo que es relevante.

¿Se juzga de igual manera el talento masculino y el femenino? Como mujer, ¿sientes que has tenido que reafirmar más tu valía?

Creo que ya hay un camino que estamos recorriendo y que cada día seguimos, aunque todavía quedan muchas cosas por hacer. Estamos en la senda, la verdad. Afortunadamente, en mi caso, tengo que decir que realmente mi experiencia en este sentido ha sido siempre positiva.

A lo largo de tu carrera, ¿has encontrado dificultades en tu profesión por ser mujer?

Sinceramente, mi propia experiencia ha sido, en ese sentido, que no me he encontrado esto por el camino y no he tenido que estar buscando más que otras personas. Sí que es verdad que en mi caso profesional, en la serie, quien ha llevado la dirección durante todos estos años que he estado trabajando es una mujer. Pero sí que puedo contar que ha habido compañeras que sí que han compartido conmigo sus experiencias y es verdad que el camino no ha sido el mismo, que ha sido más dificultoso para ellas. Yo creo que he estado en un mundo, durante muchos años, en el que es verdad que teniendo a una mujer como directora las cosas se llevaban de otra manera.

¿Cuáles han sido tus referentes de mujeres talentosas y de éxito?

La persona en la que siempre me he querido ver reflejada ha sido mi madre. Ha sido una mujer luchadora, que siempre nos ha estado cuidando y guiando y, para mí, ha sido siempre un referente por los valores que me ha transmitido. Creo que ella es mi máxima inspiración.

¿Qué crees que todavía queda por hacer para alcanzar la igualdad de la mujer en los espacios públicos?

Quedan muchas cuestiones por hacer y por conseguir. Yo creo que, quizá, el reto está en encontrar el equilibrio.