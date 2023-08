Unos festejos que se preocupan por el entretenimiento de todas las edades

Aunque en El Burgo de Ebro llevan varios días con tono festivo gracias a la realización de diversos torneos deportivos, concursos para conocer la mejor sangría del municipio o la tortilla de patata más jugosa, las fiestas en honor de San Roque comienzan oficialmente hoy. A partir de las 20.00, miembros de la peña ‘El Cierre’ serán los encargados de leer el pregón que dará paso a una semana de diversión para todos los burgueros y las personas que se acerquen hasta la localidad.

La proclamación de las reinas de las fiestas y el chupinazo precederán al tradicional desfile de carrozas por las calles de El Burgo de Ebro. Todos, incluidos los niños que habrán recibido su primer pañuelico horas antes, podrán ver las creaciones sobre ruedas que han preparado las peñas para dar color a las primeras horas de las fiestas.

La música estará muy presente durante estas fechas. Hoy se celebra la primera de las cinco verbenas planificadas con la presencia de diferentes orquestas. El grupo Nancys Rubias se subirá al escenario del Cemube para hacer un repaso de todos sus discos de pop glam. Tras ellos, habrá discomóvil con varios DJ de prestigio.

La confraternización entre todos los que se animen a ir a las fiestas será posible gracias al aperitivo popular previsto para el 16 de agosto, el tardeo programado el 19 de agosto y al que precede la comida de las peñas o la cena de vaca estofada, en la que está confirmada la presencia de la charanga Monsterband.

Un festival de jota, diferentes espectáculos taurinos y los actos religiosos pondrán la nota tradicional. Por su parte, los pequeños también tienen su espacio en el programa festivo. Mañana, en el escenario exterior del pabellón, Los Titiriteros de Binéfar sorprenderán a niños y no tan niños con ‘Jauja’. Además, están previstos varios espectáculos infantiles y un súper hinchable en el pabellón municipal (20 de agosto).

Mayores, protagonistas

Tras la misa de mañana, las personas mayores del municipio recibirán un homenaje en el Cemube, que contará con la actuación de La Máquina del Tiempo con Lola Moreno y Miguel Ángel Arregui. En ellos también han pensado desde la comisión de fiestas. El grupo local Orgullo Aragonés acudirá el 20 de agosto a la residencia para ofrecer su show ‘Jotas, mexicanas y mucho más’, para que puedan cantar y bailar al ritmo de la música.

Los burgueros, con el pañuelo al cuello desde que nacen

Las fiestas en honor de San Roque son unos días de confraternización entre los burgueros y burgueras. Fechas en las que la diversión y el hermanamiento van de la mano. Estos sentimientos se transmiten de generación en generación en El Burgo de Ebro, desde la creación del municipio a principios del siglo XIX como consecuencia de la supresión de los señoríos jurisdiccionales por las Cortes de Cádiz y hay un elemento que los representa a la perfección durante los festejos: el pañuelo que lugareños y visitantes lucen durante estos días.

La diversión está garantizada en las fiestas de El Burgo. Ayuntamiento de El Burgo de Ebro

Elaborado con tela de color rojo, en él va bordada la denominación de las fiestas, así como el nombre del municipio y su escudo. Un elemento carismático que es imprescindible para pequeños y mayores.

Para que todos los niños puedan sentir desde el primer momento lo que significa llevar el pañuelo de fiestas, el ayuntamiento comenzó, en 2016, a organizar la imposición del primer pañuelo de fiestas a los nacidos durante los últimos 365 días. Como afirma su alcalde, Vicente Royo, es un acto que, año tras año, se ha ido consolidando hasta formar parte de la tradición burguera. Royo lo define como uno de las ceremonias más entrañables de estas fiestas.

Acto multitudinario

En 2023, no podría faltar en el programa de fiestas un acontecimiento tan popular como la entrega del pañuelo a los nacidos en El Burgo de Ebro durante el último año, que cumple 17 años formando parte del programa. Se llevará a cabo hoy, a partir de las 13.00. "La puesta del pañuelo siempre provoca sentimientos de ternura y cariño entre los vecinos, pero, sobre todo, entre los padres y familiares de nuestros pequeños, que ese día son los verdaderos protagonistas", expresa Royo, muy consciente de la importancia de lo que ya se ha convertido en una tradición entre los vecinos del municipio.

Este año la celebración se llevará a cabo en un novedoso emplazamiento. La entrega del pañuelo a los recién nacidos y sus familias se traslada al nuevo centro para jóvenes ‘El Faro’. Para que las familias puedan disfrutar de un rato de diversión en este acto tan entrañable, está prevista la actuación de la escuela municipal de jota junto a la cantadora aragonesa Estela Alarcón.

Será el momento en el que los recién nacidos, con su pañuelo ya al cuello y acompañados por sus padres, den el primer paso hacia unas fiestas que viven con intensidad en El Burgo de Ebro. "Esperando que éstas sean una de nuestras mejores fiestas, os esperamos para compartirlas con nosotros", invita Royo a todo el que se quiera acercar.

Vicente Royo, alcalde de El Burgo de Ebro: "El Burgo de Ebro tiene las mejores fiestas de Aragón"

Vicente Royo Martínez, en el ayuntamiento de El Burgo de Ebro. Ayuntamiento de El Burgo de Ebro

Ya están aquí las fiestas de San Roque. ¿Cómo las va a vivir tras su reelección como alcalde?

Con un orgullo enorme, por supuesto. Estas últimas elecciones fueron complicadas para todos, pero afortunadamente mis vecinos y vecinas me dieron su confianza otra vez, con una mayoría absoluta. Ahora nos toca a nosotros devolverles toda esa confianza, nos toca trabajar con mucho esfuerzo para no decepcionarlos, y las fiestas de este año son el primer paso.

¿Cuáles son los actos más esperados?

En El Burgo de Ebro la semana de fiestas en general es muy esperada por todos, pero, si tuviera que destacar algún acto, donde más disfrutamos sería el pregón de fiestas del día 14. También podemos resaltar el concurso de tomate de huerta burguera, los festejos taurinos y los conciertos que este año son de muy alto nivel. Además, querría hacer mención de unos actos muy entrañables como son el homenaje a nuestros ancianos y la imposición del pañuelico a los niños y niñas nacidos este último año.

¿Hay novedades con respecto a otras ediciones?

Todos los años la Comisión de Fiestas intenta crear un programa variado, con actos tradiciones y también innovadores. Este año, tenemos el concierto de Nancys Rubias y un fin de semana de prefiestas con recorrido de peñas por todo el pueblo y diferentes concursos y torneos. Los ya famosos tardeos burgueros siguen siendo, una vez más, unos actos con gran aceptación entre los peñistas. Este año, como novedad importante, la Comisión de Diestas ha creado el premio a la mejor peña de El Burgo, para fomentar la participación de todas nuestras peñas.

¿Qué papel juegan las reinas durante las fiestas?

Las reinas juegan un papel imprescindible en la gran mayoría de los actos de nuestras fiestas. Participan en los más solemnes, como son las misas de los días de la Virgen y de San Roque y las procesiones. También toman parte en aquellos que se pueden considerar más entrañables, como la entrega del pañuelico a los recién nacidos y el homenaje a la tercera edad. Como no podría ser de otra manera, las reinas disfrutan del ambiente festivo, participando en los más lúdicos, como charangas, discomóviles, vaquillas, etc.

¿Se involucran los vecinos en la organización de las fiestas?

Nuestros vecinos saben que nuestras fiestas se caracterizan por su carácter social y participativo y, por ello, acuden masivamente a los actos. Las fiestas se organizan por la Comisión, que recoge el entusiasmo popular y lo traslada a unos actos festivos que hacen que todos los vecinos se sientan participes.

¿Qué atractivos turísticos tiene El Burgo de Ebro para las personas de fuera de la localidad que se acerquen estos días?

Como a mí me gusta de decir, El Burgo de Ebro tiene las mejores fiestas de Aragón, pero también podemos disfrutar de otros atractivos durante el resto del año, como el yacimiento romano de La Cabañeta, uno de los más importantes de España, y desgraciadamente abandonado por las instituciones a nivel de financiación. Los galachos son también un entorno natural privilegiado, donde contemplar la flora y fauna del Ebro es un privilegio; o el mirador de San Jorge, donde podemos ver la práctica totalidad del valle medio del Ebro.

La apuesta de Amazon por el municipio constata que es un foco de creación de empleo. ¿Con que ventajas cuentan las personas que vayan a vivir a El Burgo de Ebro?

No solo Amazon es un foco de creación de empleo, El Burgo de Ebro cuenta con numerosas e importantes empresas que ayudan a la creación de empleo, Saica, Tronchetti, United Pet Food Spain, Jóvenes Carroceros, etc. Son factorías que generan numerosos puestos de trabajo, no solo al municipio sino a toda la comarca. Aproximadamente, serán entorno a 3.500 puestos de trabajo, cifra que, como se puede comprobar, es superior a nuestra propia población.

Además, cuentan con una privilegiada situación dada su cercanía a Zaragoza. ¿Influye en la decisión de empresas y vecinos de instalarse allí?

Lógicamente nuestra situación cercana a una de las ciudades más grandes de España, como es Zaragoza, tiene una gran influencia para nuestro municipio, pero más que esa influencia considero que la ubicación de El Burgo a nivel de comunicaciones, así como los cauces de agua y la propia gestión municipal, han sido claves para la atracción de industria. Esta localización de empresas en el término municipal acarrea, lógicamente, el aumento de población.

Algunos actos destacados de las fiestas

14 de agosto

10.30 Volteo de campanas, volcanes japoneses y cabezudos.

13.00 Entrega del pañuelico ‘Mi primer San Roque’.

19.30 Concentración de vecinos y peñistas.

20.00 Pregón, proclamación de las reinas, chupinazo

y desfile de carrozas.

0.30 Verbena, bingo y discomóvil.

15 de agosto

6.30 Rosario de la aurora.

11.00 Misa y homenaje a la tercera edad.

16.00 Concurso de repostería.

19.00 Espectáculo ‘Jauja’, de Los Titiriteros de Binéfar.

0.30 Concierto de Nancys Rubias.

16 de agosto

10.30 Procesión y misa baturra.

12.00 Aperitivo popular.

15.00 Trofeo de guiñote.

17.30 Tardeo.

20.00 Festival de jotas.

23.30 Vaca embolada.

0.45 Fuegos artificiales.

1.00 Verbena.

17 de agosto

10.00 Carretones infantiles.

11.30 Encierro.

18.00 Exhibición con obstáculos.

20.30 Cena popular.

0.30 Verbena y discomóvil.

18 de agosto

11.00 Carrera de cintas y otros juegos populares.

17.30 Tarde libre de vacas.

20.00 Espectáculo infantil.

23.30 Vaca embolada.

0.30 Actuación de la orquesta Nueva Era.

4.30 Becerrada nocturna.

19 de agosto

11.00 Encierro matutino.

14.00 Comida de peñas.

16.30 Tardeo burguero.

23.30 Concurso de emboladores.

01.00 Verbena y discomóvil.

20 de agosto

8.00 Becerrada mañanera.

10.30 Súper hinchable ‘Ninja Park’.

11.00 Espectáculo ‘Jotas, mexicanas y mucho más’.

18.00 Exhibición de roscaderos y anillas.

20.00 Vacas.

23.00 Musical ‘Tras el Telón’ y traca final.