Una técnica clave para mejorar el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón

"Nos ayudaría mucho a definir la naturaleza de los nódulos y, por tanto, por qué tratamiento optar. Al ser una técnica de detección en sangre periférica de antígenos tumorales nos permitiría establecer con un margen razonable de seguridad la posibilidad de que sean tumorales y nos orientaría mejor a la hora de tener una actitud más proactiva o agresiva hacia ellos en función de si confirma su malignidad o bien da indicios de benignidad", explica Javier García Tirado, especialista en Cirugía Torácica del Hospital Miguel Servet, acerca de la técnica 'Early CDT-Lung', comercializada por Bestmedic y destinada a mejorar la detección precoz del cáncer de pulmón.

El procedimiento, que ya se encuentra en trámite para formar parte de la cartera de servicios del Salud, se basa en la biopsia líquida, una prueba analítica que se realiza en la sangre para buscar células cancerosas que circulan en ella o en porciones de ADN de las células tumorales circulantes. Una técnica contrastada que ya se realiza en España y sobre la que el experto señala que aumenta notablemente la precisión del estudio, al determinar una serie de moléculas más amplias y selectivas.

Los beneficios que la prueba proporcionaría al paciente también son significativos. Actualmente, a aquellos que presentan nódulos en los pulmones se les hace una valoración basada en la probabilidad de que sean malignos, teniendo en cuenta factores como los antecedentes familiares, si se es o no fumador o las pruebas de imagen. "Pero, aún así, puede que el tumor no sea maligno. No obstante, tenemos que quitarlo y, si finalmente comprobamos que es maligno, hacer una cirugía más amplia. Pero, en cualquier caso, estamos obligados a hacer ese estudio intraoperatorio. Por eso, esta técnica sería clave para saber mejor qué pacientes están en esa situación y en cuáles podría evitarse", apunta el doctor.

García Tirado, que lleva 21 años como especialista de Cirugía Torácica en el hospital, considera importante apostar por impulsar un programa de cribado del cáncer del pulmón en Aragón. "A nivel internacional y de otras autonomías ya están consolidados estos programas y en Aragón también se está valorando. Es una prueba que nos ayudaría a decidir el tratamiento por el que optar, tanto como la mamografía o la colonoscopia en el cáncer de mama o de colon", indica el médico, que de cara al futuro de su campo cree necesario apostar con más firmeza por la renovación tecnológica y profundizar en los procesos de manejo del cáncer del pulmón para mejorar la eficiencia del sistema actual.

