Una reconstrucción verde tras la pandemia: la apuesta de Coca-Cola

Las empresas, independientemente de su sector y de su tamaño, deben ocupar un papel muy relevante en las comunidades en las que operan, convirtiéndolas en mejores lugares en los que vivir y trabajar. Este compromiso cobra ahora más fuerza que nunca en una situación como la actual, marcada por la pandemia de la Covid-19.

El pasado 19 de mayo, más de 150 corporaciones globales, entre ellas Coca-Cola European Partners (CCEP), publicaban un manifiesto conjunto instando a gobiernos e instituciones a incluir medidas de transición hacia una economía verde y descarbonizada en sus planes de recuperación económica y social tras la pandemia.

Esta declaración, bautizada como ‘Recover Better’, es una reafirmación en los compromisos de compañías de todo el mundo para actuar responsablemente con el fin de contribuir al futuro de sus comunidades y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus negocios, así como la reconstrucción de la economía a escala global.

Se trata de una declaración de principios. Para salir de la crisis y hacerlo mejor, es necesario hacer cambios en las estrategias empresariales y globales para conseguir afrontar la recuperación de una forma más sostenible. Hoy existen importantes iniciativas que se pueden poner en valor para conseguir generar riqueza y empleo al tiempo que se contribuye a hacer del mundo un lugar mejor donde vivir. Un claro ejemplo, y por el que ha apostado Coca-Cola, es el desarrollo de la economía circular. "La economía circular redunda en beneficio de todos: empresas, gobiernos y sociedades. Este es el momento de ser ambiciosos y de convertirla en un impulsor de la recuperación. La economía circular atrae inversión y genera muchos puestos de trabajo de calidad y estables", afirma Ana Callol, VP de Public Affairs, Communication and Sustainability de Coca-Cola European Partners Iberia.

El fomento de la economía circular, por parte de empresas y administraciones públicas, ofrece la oportunidad de transformar la economía, fomentar la investigación y la innovación, atraer inversiones y apostar por el desarrollo de un ecosistema emprendedor que beneficie a la sociedad en su conjunto. El informe ‘Situación y evolución de la economía circular en España’, elaborado por la Fundación COTEC, ratifica que el desarrollo de nuevas tecnologías, la ecoinnovación y el ecodiseño son aspectos nucleares de la transición hacia una verdadera economía circular.

En todos estos aspectos -ecoinnovación y ecodiseño-, Coca-Cola tiene mucho que aportar. "En el último año en Coca-Cola European Partners invertimos 180 millones de euros en ecoinnovación y ecodiseño. Trabajamos para reducir la cantidad de plástico de nuestros envases e incorporar cada vez más material reciclado. En España, nuestros envases contienen un 25% de plástico reciclado; la meta para 2025 es llegar al 50% y continuar avanzando a buen ritmo para alcanzar el 100%. El objetivo global es acelerar la innovación e invertir en envases sostenibles, así como buscar envases alternativos para el futuro, como botellas fabricadas con papel, biomateriales, etc.", señala Ana Callol.

Pero los beneficios que ofrece la economía circular y la sostenibilidad no se quedan en la ecoinnovación y el ecodiseño. Los proyectos que reducen las emisiones de CO2, además de estimular el crecimiento económico, generan mayores retornos del gasto público, a corto y largo plazo, tal y como recoge el estudio ‘Will Covid-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?’, elaborado por el ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz y Lord Stern y publicado en la Oxford Review of Economic Policy. En esta línea, Coca-Cola ha reducido en un 42,5% sus emisiones de gases de efecto invernadero y desde 2019, el 100% de la energía que emplea en sus centros de trabajo proviene de fuentes renovables.

La economía circular como barrera frente a nuevas pandemias

Como apunta Ana Callol, VP de Public Affairs, Communication and Sustainability de Coca-Cola European Partners Iberia, «los beneficios de la sostenibilidad y la economía circular no son solo económicos, sino también sociales y medioambientales. Desde el inicio de la pandemia hemos visto que la crisis del Covid-19 y la crisis climática están interconectadas y no podemos atajar una descuidando la otra. Por ello, la reactivación económica tiene que ir de la mano de acciones en las que reforcemos el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible».

El estudio ‘Pérdida de naturaleza y pandemias’, elaborado por WFF, subraya que la protección de la biodiversidad y del medioambiente «es la garantía para prevenir futuras pandemias y hacernos más fuertes frente a las que vengan. Solo tenemos un planeta y su salud está íntimamente ligada a la nuestra». Un problema a cuya solución quiere contribuir Coca-Cola con la puesta en marcha se su estrategia de sostenibilidad para Europa Occidental, AVANZAMOS, y en la que ha fijado sus objetivos en seis áreas: bebidas, envases, sociedad, agua, clima y cadena de suministro. En cada una, cuenta con acciones concretas como el programa Mares Circulares, un proyecto de limpieza de playas y entornos acuáticos, sensibilización ciudadana e impulso a estudios científicos y ‘start-ups’ que colaboren a avanzar hacia un modelo de economía circular. Un proyecto que, precisamente, profundiza en su desarrollo integral: recogida, recuperación, reutilización, pero también la investigación y la creación de innovación en este ámbito.

Acciones para favorecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Coca-Cola, con sus actuaciones, favorece el cumplimiento de seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Responde al ODS 3 (Salud y bienestar) a través de su compromiso en la reducción de azúcares en sus bebidas. Sus acciones en el pilar de sociedad impulsan el ODS 4 (Educación de calidad), el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), el 12 (Producción y Consumo responsable) y el 13 (Acción por el clima). Y estos también encuentran respuesta en la Estrategia de Sostenibilidad de Coca-Cola.

"Es el momento de redoblar esfuerzos"

Para Ana Callol, «es el momento de redoblar esfuerzos para asegurarnos de que somos capaces de colaborar con nuestros socios, otras empresas y los distintos gobiernos para conseguir hacer una transformación global. Así podremos construir una sociedad responsable y una economía más fuerte y un entorno más saludable».

