Una fecha importante en el calendario de la gran familia de la residencia El Moreral

Allá por el mes de marzo, el equipo profesional de la residencia para mayores Albertia El Moreral, ubicada en La Puebla de Alfindén, marcó una fecha especial en el calendario: el 21 de junio. Ese sería el día del Encuentro Intergeneracional anual del centro. Son ya 6 años consecutivos los que se ha celebrado de este modo la llegada del verano en compañía de residentes y familias. Poco a poco, se ha conseguido que sea una fecha importante en el calendario de todos los que forman la gran familia de El Moreral.

“Y, ¿qué vamos a hacer este año?”, se planteaba el equipo. Tenía que ser algo especial, significativo, atractivo, entretenido y, sobre todo, divertido. Un evento donde tuviera cabida la participación de todos los asistentes, independientemente de su edad o estado de salud. Así se gestó la idea 'Tal como éramos'. El concepto trataba de transportar a todos a una época para muchos conocida, para otros entrañable o añorada, y, por qué no, para otros muchos, un momento del que aprender.

Así comenzaron a trabajar para que el 21 de junio estuviera todo a punto para disfrutar del encuentro. No solo se empleó el personal, sino también las familias, a las que hay que agradecer su enorme participación. Las personas mayores de la residencia proporcionaron también su inestimable ayuda, y algunos, de manera voluntaria -extrabajadores del centro-, aportaron su granito de arena. Mención especial es la que merece Julen Ramos, músico profesional que participó durante toda la jornada. Sin todos y cada uno de ellos no hubiera sido posible la buena ejecución del encuentro.

'Tal como éramos' dio mucho de sí. Disfrutaron, rieron a carcajadas y se midieron con sus rivales. Pusieron sus gargantas al límite con melodías de siempre. Las suyas, las nuestras, las de todos. Dejaron espacio a besos inesperados, a abrazos que lo dicen todo. Incluso alguno tuvo que disimular alguna lágrima que tenía prisa por salir.

El resultado del encuentro: el cuerpo desmadejado por el agotamiento, el alma llena de emociones, la conciencia del trabajo bien hecho. Como las mejores de las recompensas, las sonrisas y caras de felicidad de los participantes.

No han faltado los agradecimientos de las familias y mayores: “Un diez para todos”; “lo mejor: la entrega, la dedicación y el buen humor de todo el personal de la residencia”; o “lo que más me gustó fue la recreación de la escuela porque me trajo buenos recuerdos de aquella época”.

Todo esto bien ha valido para recargar pilas y poder comenzar en pocos meses la preparación del Encuentro Intergeneracional 2020. ¿Qué les deparará esta vez? Aún nadie lo sabe, pero seguro que no faltará la ilusión y las ganas de hacer mejor la vida de las personas mayores, familias y profesionales que forman Albertia El Moreral.

- Información remitida por Albertia El Moreral