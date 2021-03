Una experiencia que puede cambiar la vida

Las declaraciones y experiencias de los que ya han pasado por el programa Talento Aragón Joven son el mejor aval de su eficiencia. A punto de comenzar la quinta edición, recabamos la opinión de tres partipantes de los años 2017, 2018 y 2019 que continúan trabajando en las empresas donde fueron becados gracias a la iniciativa de ESIC y HENNEO:

1 Julia Marco, en Hiberus ¿Cómo ha sido tu paso por Hiberus desde que empezaste con las prácticas gracias a Talento Aragón Joven?

En estos más de tres años he aprendido prácticamente todo lo que sé sobre posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda. A día de hoy realizo el seguimiento y llevo a cabo las estrategias de posicionamiento para varios ‘e-commerce’ y blogs junto a algunos de mis compañeros, que me han ido enseñando los entresijos de Google a lo largo de todo este tiempo. Además, no solo sigo aprendiendo en mi día a día, sino que en la supervisión de los nuevos perfiles en prácticas traslado todo lo aprendido.

¿Qué es lo que más valoras de tu participación y experiencia en el programa?

Sin duda, la oportunidad de poder hablar con los representantes de algunas de las empresas más importantes de Aragón durante las jornadas de formación.

¿Qué les dirías a los recién graduados para que se animaran a participar en este programa de selección?

Cuando me apunté nunca pensé que me pudieran seleccionar entre todos los participantes y al final fui una de las seleccionadas y conseguí mi puesto en Hiberus Tecnología. Así que, si acabas de graduarte y quieres disfrutar de una experiencia única, no te lo pienses y apúntate a Talento Aragón Joven.

2 Carlos Paúl, en HMY ¿Qué puesto o funciones desempeñas hoy en día en HMY?

La experiencia ha sido inmejorable. He hecho de casi todo, trabajando al lado de un buen equipo, sin aburrirme ni un minuto. Actualmente me encargo de la planificación del departamento de Ingeniería.

¿Consideras que Talento Aragón Joven ha supuesto una oportunidad para ti y para otros jóvenes?

¡Y tanto que sí! Considero que es un increíble proyecto que te brinda la oportunidad de compartir y conocer a un impresionante grupo multidisciplinar de jóvenes y a las empresas más punteras de Aragón.

¿Qué fue lo mejor de la experiencia?

¿Mis compañeros? ¿Las empresas? ¿Los formadores? ¿ESIC? ¿El emplazamiento? No sabría decidirme … La verdad que la idea de un Gran Hermano Exprés Inteligente me llamaba mucho la atención, y Talento Aragón Joven ha cumplido todas mis expectativas. En ningún momento pensé ni he pensado que mis compañeros fuesen mis rivales. Tenía claro que las empresas iban a elegir al candidato que más les encajara en ese momento.

¿Recomendarías el programa a otros jóvenes?

¡Sin duda! Un proyecto increíble con compañeros increíbles, increíbles empresas, increíbles formadores, increíble escuela… Al final, estar así de bien rodeado te hace mejorar mucho.