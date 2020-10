La edición 2020 del programa Talento Aragón Joven llega a su punto álgido con la concesión de las becas a los finalistas del proceso de selección en las empresas de mayor prestigio de Aragón. En total, son nueve los jóvenes que accederán al mercado laboral a través de estos convenios de prácticas, una gran oportunidad para iniciar su carrera.

Esta es la cuarta edición de una iniciativa, impulsada por la escuela de negocios ESIC y Heraldo de Aragón, que busca poner de relieve el talento que existe en la Comunidad y evitar así la fuga de cerebros a otros países.

El programa pone en contacto a jóvenes graduados con los representantes de importantes compañías de una forma diferente: «Se consolida un proyecto en el que unimos empresa y universidad, en el que los recién egresados, y estudiantes de máster tienen la oportunidad de conocer y contactar con los responsables de RRHH y directores de las mejores empresas de Aragón -explica Antonio Sangó, director de ESIC- Y para las empresas, el proyecto también les da mayor visibilidad y les refuerza su Employer Branding y su apuesta por el talento de los jóvenes aragoneses».

La clave del éxito de la iniciativa reside, según Sangó, en «la combinación perfecta entre un proceso de selección donde se hace una evaluación muy completa de los candidatos y el programa formativo en convivencia que reciben». El director de ESIC explica que en ambos procesos, se ponen en valor las capacidades y competencias de los candidatos necesarias para su incorporación al mundo laboral, más allá de sus conocimientos.

Por su parte, José Andrés Nalda, director de Relaciones Institucionales de Henneo en Aragón, recuerda la «ilusión» y el «esfuerzo» con los que se ha afrontado una nueva edición «para seguir luchando por que el talento se quede aquí y ayude a desarrollar nuestras iniciativas empresariales y nuestra economía» y aplaude la apuesta de las empresas participantes «por el crecimiento profesional de los jóvenes aragoneses».

Jóvenes, preparados y entusiastas, así son los nueve seleccionados en el programa Talento Aragón Joven para disfrutar de las becas en las empresas más emblemáticas y consolidadas de la Comunidad. A sus ganas de aprender y de aportar lo mejor de sí mismos al ámbito profesional no les pone freno nada, ni siquiera una pandemia, porque, aunque reconocen que estos son tiempos difíciles para el progreso en general, son optimistas y no dudan en mirar al futuro con valentía e ilusión.

Los afortunados que se presentan a continuación han pasado un largo proceso hasta llegar a esta final. Tras una preselección en la fase de entrevistas, eran 40 los candidatos que afrontaron las jornadas de formación a cargo de los docentes de ESIC, donde demostraron sus aptitudes y, sobre todo, su actitud ante cuestiones del día a día empresarial. Las compañías participantes en el programa también pudieron conocer a los jóvenes en el transcurso de la formación y en las entrevistas personales mantenidas con posterioridad. La valoración de los responsables de recursos humanos de las respectivas empresas y los propios expertos en selección y orientadores de ESIC han hecho posible que, hoy por hoy, nueve jóvenes aragoneses puedan iniciar su andadura profesional en su tierra y con todas las garantías que ofrece una empresa de prestigio.

1 María Casado, en Ibercaja "Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Gracias a Talento Aragón Joven he podido formarme en temas diversos, desde ‘soft skills’ hasta tecnología o cuestiones empresariales, y ahora puedo incorporarme al equipo de gestión de proyectos de Ibercaja".

​Iñaki Conejo, responsable de Selección de Ibercaja.

"Es innegable que corren tiempos difíciles para el empleo, pero el talento joven sigue siendo necesario para las empresas y convocatorias como esta contribuyen a canalizarlo con eficacia hacia el mundo laboral".

2 Sergio Calavia, en Hiberus "Me hizo mucha ilusión recibir la noticia de que había sido seleccionado. Quiero desarrollarme en el mundo laboral y aprender todo lo que pueda sobre control de gestión, el departamento del que voy a formar parte. Por ganas, no será...".



Víctor Vidaller, responsable de Captación y Gestión de Talento de Hiberus.

"Nos fijamos mucho en la persona, en encontrar esa mezcla perfecta de alguien con ganas de aprender, con mucha curiosidad y que busque dar un toque personal en todo lo que hace".

3 Sofía Lecina, en Grupo Costa "No me esperaba obtener la beca. Además, era la empresa que más me había gustado de todas y el puesto me encajaba con lo que yo había estudiado. Voy a estar en el departamento de Operaciones y Logística".



Andrea Hurtado, responsable de Recursos Humanos, y Leticia García, responsable de Estrategia y Operaciones de Grupo Costa.

Ambas apostaban por "perfiles versátiles, flexibles y polivalentes" que supieran "adaptarse con rapidez a los cambio".

4 Miguel Clavería, en Grupo IQE «Me hace mucha ilusión recibir esta beca.Es una oportunidad importante para mí, además en una empresa aragonesa, así que espero tener una formación, conocer el mundo laboral y, si se puede, tener una continuidad en el mundo de la empresa».



Paula Encabo, responsable de Recursos Humanos de Grupo IQE.

Se valora "la proactividad, las ganas de aprender y desarrollarse en un entorno industrial innovador, la capacidad de trabajo en equipo, la pasión por afrontar retos con entusiasmo y la disposición para participar en el proyecto de IQE".

5 Mar Escobedo, en Pikolin "Esta beca es la oportunidad de poner en práctica el área más estratégica del márquetin, no solo la ‘online’, con unas campañas increíbles a nivel nacional e internacional que yo seguía desde hace tiempo con atención".



Enrique Iniesta, director de Desarrollo de Recursos Humanos de Pikolin.

"Tenemos muchos antecedentes de personas que se incorporaron primero en prácticas para pasar luego a formar parte de la plantilla con contrato laboral".

6 Ramiro Zambrana, en Pikolin "Me quedé muy sorprendido cuando me dijeron que me daban la beca porque éramos muchos candidatos y el nivel estaba muy alto. Ha sido un proceso largo y muy intenso, por lo que estoy muy contento de haber conseguido este resultado".



Enrique Iniesta, director de Desarrollo de Recursos Humanos de Pikolin.

Buscaban "«personas que quieran crecer profesionalmente, aportando, desde la humildad, lo mejor de sí mismos".

7 María Montañés, en HMY "Estoy ilusionada porque no me lo esperaba para nada. Me gusta la empresa porque, además de ser grande y contar con una amplia variedad de proyectos, veo que hay buen ambiente y que puedo aportar mucho porque me identifico con su filosofía".

Beatriz Pascual, del área de Personas de HMY.

"Tras finalizar este periodo formativo y de inmersión en el mundo de HMY, lo natural es que estas personas continúen con nosotros".

8 Víctor Camacho, en Ariño Duglass "Recibí la noticia con mucha sorpresa y alegría. Yo lo que quiero es aprender muchísimo en el departamento comercial y de ventas, que es en el que voy a estar. También me parecieron muy interesantes las jornadas".



Raimundo García-Figueras, CEO de Ariño Duglass.

Se buscaba «una persona con ganas de aprender, de aportar y de afrontar nuevos retos. La actitud, la creatividad, la iniciativa, el afán de superación y la capacidad de trabajo en equipo son cualidades que aportan también un valor añadido», explica su CEO.