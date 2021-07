"Un negocio ‘online’ hay que actualizarlo porque internet cambia muy rápido"

Para que un negocio presente en internet tenga éxito, la formación es uno de los aspectos más importantes. Así lo entiende Javier Domínguez, gerente de Novedades Delicias, tienda de muebles ubicada en la avenida de Madrid 122, en Zaragoza, quien ha realizado varios cursos en los últimos meses para reforzar la presencia web de su negocio. "He profundizado en el posicionamiento web y la analítica, aspectos en los que ya tenía algunos conocimientos básicos, pero que cambian a tanta velocidad que hay que mantenerse actualizado", explica.

Dichos cursos forman parte de ‘Yo compro Zaragoza online’, una iniciativa puesta en marcha por Cámara de Comercio de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza, que pretende fomentar la digitalización de los negocios de la ciudad y animar a los zaragozanos a comprar por este nuevo canal, que ha crecido exponencialmente a raíz de la pandemia de covid-19. "Los cursos me han gustado bastante, ha sido una formación muy práctica, en la que hemos aprendido a manejar herramientas que utilizas en el día a día y con profesores que han sabido conectar muy bien con las necesidades de los negocios", señala Domínguez.

En el sector en el que trabaja Novedades Delicias, "la venta ‘online’ resulta complicada", pero internet es un excelente canal para que los usuarios puedan hojear los catálogos y acercarse después a la tienda física para recibir asesoramiento más personalizado. "Tras realizar los cursos, sí que se ha notado un aumento de visitas en la web, pero todavía estoy haciendo cambios y aplicando lo aprendido para mejorarla más".

Domínguez confiesa que buena parte del trabajo digital lo realiza él mismo gracias a los cursos que ha realizado, mientras que recurre a asesoramiento experto para cuestiones más complejas.

"Esta formación me ha abierto los ojos, porque era consciente del potencial de la web –Novedades Delicias lanzó su primera web en 1999–, pero no de la importancia de mantenerse actualizado. Lo que hiciste hace uno o dos años, o incluso seis meses, puede que ya no tenga validez porque los algoritmos y criterios de Google han cambiado", explica el gerente de esta tienda de muebles. "Un día puedes ser el primer resultado en búsquedas y al siguiente aparecer en la tercera página, aunque sea una web viva y que trabajes al día", concluye.

Encuentra lo que necesitas en los marketplace locales:

REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO

Este contenido ha sido elaborado por BLUEMEDIA STUDIO, unidad Branded Content de Henneo.