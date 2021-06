"Los clientes valoran mucho hacer la compra sin esperas"

Hace siete años, Benito Beltrán, al frente de la frutería Sabores, ubicada en Paseo Cuéllar, 55, en Zaragoza, valoró abrir otro establecimiento dada la buena marcha del negocio. Tras analizar el mercado y valorar los costes de local y personal, decidió abrir otra tienda, pero en el entorno digital. "Nos dimos cuenta de que en Zaragoza apenas había fruterías que vendiesen ‘online’, así que nos lanzamos a la aventura", explica. "Costó arrancar, como todo, pero el primer año ya estaba amortizada la inversión que hicimos", añade Beltrán.

"Nunca aspiramos a ser solo un negocio ‘online’, sino un complemento a la venta que tenemos en el establecimiento. Diseñamos una web sencilla, en la que nuestra clientela pudiese identificar todos los productos y hacer la compra igual que si estuviesen aquí", apunta.

Además de la tienda ‘online’, en www.saboresfrutasyverduras.com, los usuarios también pueden encontrar consejos y recetas, desde cómo cocer unos espárragos blancos a cómo preparar un gazpacho de sandía o unas alcachofas al horno. "Es una forma más de venta, porque a lo mejor un cliente está buscando algo o cómo preparar determinado producto y se anima a comprar alguna cosa más", señala.

Esta frutería también forma parte de la plataforma Zerca! y de la campaña ‘Yo compro Zaragoza online’, una iniciativa de Cámara de Comercio de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza para impulsar el comercio electrónico en la ciudad.

Sobre cómo ha funcionado el negocio en este último año, Beltrán señala que "antes de la pandemia, todo el servicio de venta ‘online’ se entregaba a domicilio, pero ahora los clientes valoran mucho encargar su compra y que les avisemos por teléfono cuando está disponible, para venir a recogerla sin hacer filas ni esperas".

Así lo confirma Natalia, clienta habitual de esta frutería, que destaca la comodidad, la rapidez y el ahorro de tiempo que da este servicio. "Hago el pedido por la tarde desde mi casa y ellos me avisan de cuando puedo pasar a recogerlo. Al día siguiente me acerco a la frutería, pago a través de Bizum, y sin hacer fila, recojo mi compra y me voy. El ahorro de tiempo es grandísimo", indica. Esta clienta también ha recurrido alguna vez al servicio a domicilio, del que destaca las mismas ventajas y asegura que "la fruta y la verdura siempre llega fresca, en perfecto estado".

Para Natalia, apostar por estas nuevas modalidades de compra no le impide pasarse de vez en cuando por la tienda, "porque todo está tan bien colocado y es de tan buena calidad que siempre vas a por una cosa y te llevas tres", concluye.