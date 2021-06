1

Raimundo García-Figueras: "La RSC no es una utopía, es algo por lo que trabajamos y nos permite conseguir una empresa más sana"

Convertirse en un centro de excelencia que participe activamente con la industria y el sector público en la generación y transferencia del conocimiento. Este es uno de los principales objetivos de la recientemente creada Fundación Ariño Smart Hub, el último gran eslabón en la apuesta por la RSC de Ariño-Duglass, empresa aragonesa que surgió en los años cincuenta y que en la actualidad da trabajo a más de 150 personas.

"Queremos trascender, ir un paso más allá en materia de RSC y hacerlo con la Fundación, para que no haya dudas sobre nuestro objetivo final. Nuestro propósito es invertir en iniciativas regionales y sociales. Queremos empleos de calidad y para ello hay que generar empresas de calidad", así lo asegura Raimundo García-Figueras, director general de Ariño-Duglass, quien insiste en la importancia de dejar huella, de trascender y tener importancia dentro de la sociedad en la que estás viviendo, porque eso a la larga retorna no solo en beneficios económicos sino en cuestiones de todo tipo.

En Ariño-Duglass, la RSC es algo que tienen muy asumido y sus trabajadores saben que lo que hacen contribuye a un mundo mejor. "No es una utopía, es algo por lo que trabajamos y nos permite conseguir una empresa más sana, que puede obtener más beneficios y eso sirve para mantener el empleo. Es un círculo virtuoso que hemos podido conseguir poco a poco", explica su máximo responsable, quien señala que la RSC no es solo cosa de grandes empresas y que pymes como la suya tienen mucho que decir en este campo.