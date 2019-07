Últimos días para participar en los VI Premios Aragón en la Red

Reconocer la evolución digital de la sociedad aragonesa es el principal objetivo de la VI edición de los Premios Aragón en la Red, una iniciativa impulsada por HERALDO DE ARAGÓN que pretende reconocer el esfuerzo que las empresas, organizaciones, entidades y personas, así como la industria 4.0, ponen cada día en sus proyectos digitales. Año tras año, numerosas propuestas digitales nacen y se consolidan en la comunidad y, gracias a estos galardones, el reconocimiento del empeño y la calidad de estos proyectos es una realidad.

La pasada edición, Rosa Rived, coordinadora del proyecto Pon Aragón en Tu Mesa, recogió el premio que les acreditaba como mejor página de administración. "Participar no cuesta nada y se gana mucho", asegura Rived, que admite que el año pasado le sorprendió la "cantidad de proyectos interesantes" que presentaron su candidatura y el "alto nivel" de la Comunidad Autónoma en el panorama de evolución digital. "Era la primera vez que nos inscribíamos y no esperábamos ganar, cualquiera tiene posibilidades aunque no lo crea, por eso animaría a todo el mundo a apuntarse", añade.

Categoría única

La novedad de este año es que todos los premios se engloban en una única categoría abierta, por lo que resulta mucho más sencillo participar. No solo se premiará el esfuerzo por sacar adelante un proyecto, sino también el afán de desarrollarlo, mejorarlo y hacerlo crecer.

"Para conseguir el galardón, los proyectos deberían tener un carácter de innovación y de servicio", explica Rosa Rived, que cree que "aunque la imagen es muy importante, prestar un servicio útil al usuario se antoja fundamental". La galardonada en la V edición afirma que los Premios Aragón en la Red le dieron la oportunidad de "dar mayor visibilidad al proyecto" y supusieron "un reconocimiento" a su labor.

Esta edición cuenta con el patrocinio de Telefónica, CaixaBank y GranCasa, y con la colaboración de Ceste Escuela Internacional de Negocios. El jurado estará formado por Alba Escobar, Product Manager en Heraldo.es; Luca Terzitta, Magento Project Manager en Hiberus Tecnología; Elisa Amorós, responsable de Diseño de Producto en Imascono, y Rubén Pamplona, director técnico del Área Digital en HENNEO.

Así, los cuatro expertos seleccionarán a tres ganadores entre todos los participantes y, además, otorgarán siete accesits entre los proyectos restantes. Para optar a uno de estos galardones solo hay que inscribirse en la página web oficial de los Premios Aragón en la Red rellenando el formulario antes del 11 de julio. En la solicitud se debe incluir la dirección de la web o el proyecto presentado, una descripción del mismo y otros datos considerados de interés. La entrega de premios tendrá lugar en la gala del próximo 18 de julio.