Las delicias gastronómicas que no puedes perderte si viajas al Matarraña

Si de algo puede presumir Aragón es de una rica y variada gastronomía con productos y materias primas de gran calidad, un rasgo que en la comarca del Matarraña adquiere forma de jamón de Teruel, de mantecados y carquiñolis de las panaderías más tradicionales o de vino de garnacha de los valles del Matarraña.

Estas son solo algunas de las delicias que pueden encontrarse en esta zona, donde el clima, los ríos y la orografía permiten tanto el cultivo de regadío como el de secano, dando lugar a una tierra de cultivo con la que disfrutar de la gastronomía -y del paisaje- durante todo el año: en primavera, florecen almendros y melocotoneros para disfrutar de estas frutas a final de verano; en otoño llegan los ocres y rojos de las vides con las que se elabora el vino; y en invierno, el verde y plata de los olivos anuncia la recogida del fruto para un aceite de oliva con Denominación de Origen. Además, ganados de ovejas y cabras pastan por esta comarca, de cuya leche se obtienen quesos de gran sabor, y la producción del porcino se lleva a cabo con el cuidado y el mimo que se requiere, para crear los mejores jamones y embutidos.

Para conocer mejor estas joyas gastronómicas, que además son base de los platos de la gastronomía local, es posible concertar visitas guiadas con empresas y productores locales, que muestran el proceso de elaboración y permiten realizar una cata o degustación del producto. También los restaurantes del Matarraña ofrecen en su carta estos productos típicos de nuestra gastronomía. Es especialmente recomendable visitar los establecimientos certificados con la Marca de Calidad Territorial del Matarraña, distinción que pone en valor aquellos productos que convierten a la comarca del Matarraña en un lugar tan singular.

¿Qué es la Marca de Calidad Territorial?

La Marca de Calidad Territorial Matarraña es "la expresión de identidad de nuestro territorio", explican desde esta comarca, "una herramienta de desarrollo que permita alcanzar el equilibrio y la cohesión territorial". Perteneciente a su vez a la red de la Marca de Calidad Rural Europea, esta distinción nació con el objeto de defender y poner en valor aquellos productos, servicios, recursos, valores, manifestaciones culturales, entes y/o agrupaciones de interés que identifiquen al territorio.

Industrias cárnicas, panaderías y reposterías, bodegas, bares, comercios y alojamientos pueden obtener este reconocimiento en base a criterios de calidad, de responsabilidad social y medioambiental, de desarrollo económico y siempre vinculado a la identidad territorial y cultural. Así, en el ámbito gastronómico son tres los productos que más destacan:

1 Jamón, paletas y embutidos El sector porcino es uno de los motores económicos de toda la provincia de Teruel y también de esta zona, por lo que no hay que marcharse del Matarraña sin degustar el jamón de Denominación de Origen de Teruel así como más jamones, paletas y embutidos certificados, elaborados también de forma artesanal. Soincar y Jamones Peñarroya son las empresas destacadas en este sector. Establecimientos como Carnicería Ferrer, Carnicería Lucía y Supermercado Asunción también elaboran sus propios embutidos. 2 Pastas de elaboración artesanal En cualquier municipio de la comarca es fácil encontrar una panadería donde elaboren dulces tradicionales, muchos de ellos a base de almendra. Se pueden encontrar delicias como las casquetas o tortas del alma (rellenas de confitura de calabaza), las casquetas de paella, las saboyas, el pan durmiendo, los mantecados, los carquiñolis, los almendrados o las españolitas. De hecho, cuatro establecimientos cuentan con el reconocimiento de la Marca de Calidad en sus pastas: el horno de leña Llerda, en Cretas; la panadería Agut Colomer, en Calaceite; la panadería Miguel Vives Antolí, en Monroyo; y la panadería Roda Gil, en La Portellada. 3 Vino Las condiciones geográficas y climáticas de esta comarca son ideales para el cultivo de garnacha blanca y tinta, macabeo, chardonnay o tempranillo, del que se obtienen unos vinos de gran calidad e intensa graduación. La cooperativa sindical de Valderrobres, la cooperativa del campo San Pedro, en Cretas, y las Bodegas Crial, en Lledó, son el mejor exponente de la zona para degustar los caldos. En esta zona también se elabora mistela y "vi ranci" y con el mosto de la uva se produce un postre característico, el mostillo.

Aunque no cuenten con la distinción de la Marca de Calidad, cabe mencionar otros productos que se elaboran en la comarca, como los quesos de cabra de La Fresneda y Peñarroya de Tastavins; las trufas de Monroyo; la miel de Arens de Lledó, La Portellada, Monroyo y Valderrobres; los turrones y frutos secos de Beceite, La Portellada, Ráfales, Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera; el aceite de oliva de la D.O. Bajo Aragón; la carne de cordero y de conejo; las mermeladas de Ráfales y Valdeltormo o el melocotón de la D.O. de Calanda.

Todos ellos se pueden adquirir también en otros comercios de la zona, como la carnicería charcutería Ferrer o la carnicería Lucía, en La Fresneda; en los establecimientos casa Giner, en Valderrobres; y en supermercado Asunción, en Fuentespalda. Para ampliar información se puede contactar con la oficina comarcal de turismo de la Comarca del Matarraña a través del correo electrónico info@matarranya.org o en el teléfono 978 89 08 86.