Tres días en un hotel donde aprender, hacer contactos y divertirse

La fase estrella de la séptima edición de Talento Aragón Joven ha llegado a su fin. Durante los últimos tres días, los finalistas han convivido en el hotel Zentro de Zaragoza, aprendiendo, conociéndose y compartiendo momentos que quedarán en su memoria para siempre. Asimismo, han podido hablar con las empresas participantes, mostrar todo lo que tienen que ofrecer y, por qué no, lo que esperan encontrar.

Durante los dos primeros días, asistieron a diversos ‘workshops’ centrados en todas esas habilidades que tanto demanda el mercado pero que no suelen desarrollarse en los programas universitarios. Trabajo en equipo, transformación digital, creatividad aplicada a la empresa, liderazgo, marca personal o comunicación eficiente son algunos ejemplos de esas ‘soft skills’ que han podido explotar durante la formación. Como en anteriores ocasiones, estas clases magistrales, ofrecidas por profesionales en activo, aunaron teoría y práctica para que los jóvenes no solo se quedaran en la superficie de los conocimientos, sino que retuvieran y pusieran en práctica los conceptos tratados. “Me ha sorprendido gratamente. Pensaba que iba a ser una orientación normal pero hemos recibido lecciones increíbles que no me esperaba aprender. Ha sido todo muy dinámico y enriquecedor”, resalta Elisa, una de las candidatas.

Tres de las finalistas en una de las dinámicas grupales de la formación. Miguel Lorén

Ayer se celebró la jornada de empresas, donde candidatos y compañías tuvieron la oportunidad de conocerse e intercambiar inquietudes. A modo de citas rápidas, los 54 aspirantes tuvieron unos 10 minutos para charlar con cada una de las 16 empresas participantes: Lacasa, Fersa Group, Edelvives, Hiberus, Grupo Jorge, Atlas Copco, Ariño Duglass, Samca, Pikolin, Grupo Costa, Ibercaja, Certest, Stellantis, Hitachi, Caja Rural de Aragón y DKV.

Todas ellas coincidieron en la gran oportunidad que supone formar parte de Talento Aragón Joven, que gracias a la preselección realizada ESIC y la Universidad San Jorge, les permite conocer a recién graduados muy bien preparados, con ganas de trabajar y con una actitud excelente. Para ellas es una manera de ser proactivas en la captación de futuros trabajadores, algo especialmente atractivo a la hora de buscar perfiles técnicos y de calidad. Aunque algunas de las compañías tienen programas de prácticas y de captación de talento, se sienten atraídas por este formato, en el que conocen a los graduados de una forma más dinámica y profunda que lo que les ofrece una entrevista convencional.

Destacaron también el buen ambiente que se respiraba entre los jóvenes y que, a pesar de luchar por las mismas becas, habían creado un grupo sólido y cohesionado. Durante toda la formación se ayudaron entre ellos y crearon grandes lazos de amistad que se reflejaron en las diversas dinámicas grupales a las que tuvieron que enfrentarse. “He conocido a mucha gente de mi edad con intereses parejos a los míos pero con conocimientos muy distintos a los míos”, explica Nacho. “La verdad es que, al estar conviviendo los tres días en el hotel, hemos hecho mucha piña”, añade Baia.

Algo que está cambiando en los últimos tiempos son las prioridades de los universitarios, que priman la flexibilidad, las condiciones laborales y la conciliación por encima de todo. Muchos de ellos aprovecharon esos minutos para preguntarles por temas como el salario o la posibilidad de teletrabajar. Son jóvenes muy preparados, con ganas de aprender y dispuestos a trabajar, pero que también exigen ciertas condiciones. “Es una formación sorprendentemente atractiva con la que puedes crecer tanto a nivel profesional como personal. Cuando entré pensaba que iba a ser algo pequeño, pero resulta que, al principio, fuimos más de 400 candidatos. Gracias a Talento hemos podido hablar con empresas muy potentes a las que de otra forma no habríamos podido acceder, ni ellas a nosotros”, afirma Sergio, otro de los finalistas.

Conociendo a las empresas. Miguel Lorén

Como colofón, se les planteó un reto con sabor aragonés. Divididos por grupos, los jóvenes tuvieron que pensar en un producto típico de la región, crear una forma original de venderlo al mundo y hacer una presentación impactante para las empresas y el resto de sus compañeros. La borraja o las frutas de Aragón fueron algunos de los productos elegidos.

Ahora todo queda listo para sentencia. Empresas y organizadores decidirán a quién entregan las ansiadas becas, que se entregarán en la gala de clausura el próximo 25 de mayo.