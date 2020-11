"Tenemos que ser marcas seguras, saludables y con valores"

Un consumidor consciente, que piensa más con la cabeza a la hora de comprar y para el que el factor saludable se ha convertido en algo decisivo. A este perfil de comprador se enfrentan en la actualidad las marcas. "En la llamada nueva normalidad, nos preocupamos muchísimo más por temas como la limpieza de los establecimientos y la seguridad de la cadena alimentaria", resaltó Carmen Urbano, directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, durante su intervención en el VI Congreso de Gastronomía y Salud. En esta cita, Urbano también hizo hincapié en que el sector agroalimentario se ha consolidado como esencial durante la pandemia.

A día de hoy, las empresas han de tener muy en cuenta los cambios en las preferencias de sus clientes: "El 47% de los consumidores comprarán más productos saludables el próximo año, una tendencia que ha aumentado un 8% en los últimos tres ejercicios", destacó Urbano. Una transformación que, según explicó, se ha acelerado en los últimos meses porque «buscamos reforzar nuestro organismo para ser más resistentes al virus. La salud ha cobrado la importancia que merece».

Esta preocupación ha puesto de manifiesto lo esencial de garantizar la seguridad de los procesos. "Este sector viene refrendado por los estándares de calidad europeos que son los más altos del mundo, y esto hace que nuestros productos sean los más seguros", remarcó Urbano, a la vez que señaló que "eso es un valor incalculable, ya que los mínimos exigidos a los productores son muy altos".

Sobre otra de las tendencias actuales, la compra de proximidad, la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón afirmó: "Querer favorecer al entorno y ser socialmente responsables con las personas cercanas pueden ser dos criterios a tener en cuenta al escoger un modelo de adquisición de alimentos".

Cuestión de calidad

En cuanto a la calidad, otro de los criterios que definen la decisión de compra, remarcó: "En la Unión Europea tenemos muchísimas figuras de calidad diferenciadas que suponen un plus: Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, marcas de garantía como C’ Alial, la marca de calidad del Gobierno de Aragón, certificaciones ecológicas, etc. con una calidad suplementaria que no existen fuera de nuestras fronteras".

Esto deja, a su juicio, a los productores en una buena situación competitiva para unirse a marcas seguras creadas por las administraciones europeas. "En la batalla por conquistar la mente del cliente, hay que diferenciarse para que nos puedan escoger", señaló Urbano poniendo ejemplos como la nueva marca Aragón Ecológico con su campaña ‘La vida ecológica, la vida mejor’. Para ello, expuso como un factor importante difundir públicamente lo que genera la venta local en Aragón, para lo que han finalizado el desarrollo normativo de una ley específica, necesaria también por el aumento de la importancia de mejorar la economía de las explotaciones, de la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

En este contexto ha nacido la campaña ‘Aragón, Alimentos nobles’, que se centra en las cualidades de los alimentos de la región y gracias a la que Urbano reconoció que están construyendo una "marca de confianza, alineada con los ODS y con valores que sirva para acompañar a la promoción de las empresas del sector".

Aragón, alimentos nobles, una campaña nacional

Aragón Alimentos Nobles es una campaña del Gobierno de Aragón, que trasciende las fronteras de la Comunidad Autónoma. Un total de 47 provincias españolas han podido comprobar desde finales de octubre hasta el 15 de noviembre la nobleza de los alimentos aragoneses gracias al convenio alcanzado con 7 grandes cadenas de distribución como Ahorramás, Alcampo, Caprabo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski y Supeco. En estos establecimientos se han colocado elementos representativos con los atributos de la campaña publicitaria. Todo complementado con un ambicioso plan de medios con apariciones en televisión, medios digitales y soportes exteriores, como el de la madrileta plaza de Callao. Estas acciones también han tenido gran presencia en Aragón para incentivar el consumo de productos locales. Más de doscientas tiendas de Alcampo, Alto Aragón, Carrefour, Coaliment, Corte Inglés, Eroski, Lidl, Super Cash, Vimar y Makro repartidas por toda la región han servido como expositores de la calidad de los productos aragoneses. Además, desde la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA) han instalado estaciones de publicidad interactiva en tiendas bandera de Zaragoza y Madrid.

