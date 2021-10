¿Te casas en los próximos meses? Todas las claves las encontrarás aquí

¿Cuántas parejas de novios conoces que han tenido que cancelar su boda en 2021? ¿O que han cambiado el sitio de la celebración? ¿Y cuántas han tenido que modificar su destino de viaje de novios por las restricciones? Seguramente, la respuesta será muchas, porque la pandemia ha retrasado cientos de enlaces, casi un 46% de ellos, según se recoge en el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero con lo que no ha podido es ni con la ilusión de los novios ni con las ganas de innovar en un sector que volverá a reunirse con motivo de la celebración, desde el 5 y hasta el 7 de noviembre, de Nupzial, el salón especializado en bodas, que este año acogerá, en Feria de Zaragoza, todas las novedades que, en los últimos meses, no han podido ver la luz como consecuencia de este parón nupcial.

Las celebraciones y los eventos recuperan su actividad. "Y, buena prueba de ello, es que en el periodo de junio a agosto se han celebrado la mitad de las bodas previstas para 2021", aseguran desde el sector, a la vez que miran el horizonte de 2022 con optimismo y lo tildan del “año de la recuperación total”, de ahí la importancia de celebrar ferias como Nupzial.

Si quieres casarte próximamente y todavía no tienes traje o no encuentras el diseño que mejor se adapta a tu personalidad, visita Nupzial y seguro que saldrás de allí con la sensación de que has encontrado lo que buscabas. Y no solo en moda, pues también encontrarás todo lo que necesites en materia de restauración, organización, protocolo, destinos turísticos, flores, joyería, fotografía y regalos.

"Organizar una boda exige muchas horas de dedicación y el asesoramiento de especialistas que harán que todo resulte mucho más sencillo"

Organizar una boda no es tarea sencilla, porque exige muchas horas de dedicación para que todo salga bien, pero con el asesoramiento de los profesionales que acudirán estos días a Nupzial todo es mucho más sencillo. Y no solo eso, también tienes la garantía de que la decisión que tomes será la correcta, porque antes de llegar al 'Sí quiero' hay un largo trecho que recorrer y si lo haces en buena compañía se disfruta durante todo el camino, no solo al llegar a la meta.

Una meta que arranca el próximo fin de semana, del 5 al 7 de noviembre, en Feria de Zaragoza, en un evento que llega a su decimoséptima edición, avalado por los excelentes resultados de años anteriores. Una feria que durante unos días, y con permiso de Teruel, convertirá a Zaragoza en la ciudad del amor con mayúsculas. Porque no hay nada más bonito y divertido que una boda, pero para organizarla hay que recurrir siempre a los mejores profesionales, los que nos den garantía de que todo va a salir rodado y que los novios podrán terminar el día "felices y comiendo perdices".

- Para no perderse detalle Fechas. Nupzial se celebrará del 5 al 7 de noviembre en Feria de Zaragoza, en el pabellón 5, en horario de 17.00 a 21.00, el viernes, 5; y el sábado y domingo, de 11.00 a 21.00.



Club Nupzial. Los novios que se inscriban en este club tienen la posibilidad de visitar el certamen durante las tres jornadas, acceder a los descuentos especiales que ofrecen los expositores y conseguir decenas de regalos.

​Seguridad. El recinto de Feria Zaragoza reúne todas las medidas anti-covid necesarias para garantizar la seguridad de expositores y visitantes.

