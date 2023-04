Tauste calienta motores para cinco días llenos de alegría y tradición

A solo unas horas para que dé comienzo una de las fechas más señaladas del año para los taustanos, el municipio ya calienta motores para una edición más de sus populares fiestas en honor de la Virgen de Sancho Abarca. Unos festejos que se celebrarán entre el 20 y el 24 de abril y que cuentan con un amplio y variado programa de actos dirigidos a todos los públicos.

Los profesionales del equipo de atención primaria de la localidad serán los encargados de leer el pregón este jueves a partir de las 11.30. Después, el pasacalles amenizará la mañana acompañado por gigantes, cabezudos, dulzaineros de Tauste, gaiteros de la Muga y la Banda de Música hasta la casa del esclavo mayor, Pedro Joaquín Duaso. Siguiendo con la tradición, allí se colocará el Pendón de la Esclavitud de la Virgen de Sancho Abarca, se bailará el tradicional bolero de Tauste y la jota antigua del municipio. Por la tarde tendrá lugar otro de los actos más esperados: la Salve, cantada por la Coral Virgen de Sancho Abarca, que se iniciará a las 20.30.

Otro de los momentos más especiales vendrá de la mano del dance, una de sus tradiciones más señaladas y declarada de Interés Turístico de Aragón, que tendrá lugar el día 21 tras la celebración de la misa.

Los danzantes volverán a ser protagonistas en las fiestas. Noelí Barceló.

En cuanto a los actos religiosos, ocuparán un lugar destacado la ofrenda de flores y el Rosario de Cristal, que se llevará a cabo el día 22 desde las 21.00 y que cosecha cada año un éxito notable gracias a las emociones que despierta entre locales y visitantes, y a su valor artístico.

Asimismo, no faltarán la música, las actividades infantiles, los eventos taurinos –como el concurso nacional de recortadores con anillas y el de roscaderos– e incluso un espectáculo de fuegos artificiales, que volverán a reunir a pequeños y mayores.

Por último, tras la representación del ‘Pobre de mí’ del lunes –amenizada por la charanga Los Chirla’s Brothers–, se bajará el pendón, poniéndose así el broche final a cinco intensas jornadas llenas de alegría y tradición.

Rosario de Cristal Su declaración como Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2006, convirtió al Rosario de Cristal en la tercera de la localidad en contar con este reconocimiento, tras el dance y la Semana Santa. Los imponentes faroles de cristal policromado con diferentes tamaños y formas que simbolizan las oraciones del rosario y que se rezan a modo de procesión constituyen la principal seña de identidad de todo un símbolo local. Además del indudable valor religioso que tiene para muchos taustanos, esta obra posee un notable valor artístico según diversos expertos.

*

La voz de los pregoneros

"Quiero que la gente mire hacia adelante y se divierta"

Equipo de atención primaria del centro de salud de Tauste.

Los miembros del equipo de atención primaria del centro de salud de Tauste han sido este año los elegidos para leer el pregón de las fiestas en honor de la Virgen de Sancho Abarca, por la implicación que demostraron con todos los vecinos durante la pandemia. Mari Carmen Lorente (la sexta por la izquierda en la imagen) es la coordinadora de enfermería en el centro, donde lleva 12 años trabajando.

¿Qué supone para usted ser una de las pregoneras de las fiestas?

Cuando me llamó el alcalde me emocioné, porque para mí es doblemente significativo, pues en Tauste la pandemia se sufrió mucho. Es algo muy especial que servirá también para recordar a los que ya no están y para disfrutar de la alegría de la gente, que es contagiosa estos días, en los que se viven momentos muy emotivos.

¿Cómo vivieron la pandemia en el municipio?

Con mucha angustia y preocupación. No sabíamos lo que iba a pasar. Nosotros también enfermábamos y teníamos que estar 14 días aislados y veías gente que conoces y a la que tienes cariño que por la mañana estaban bien y por la tarde empeoraban, ingresaban en la uci, o fallecían. Fue un periodo muy duro, pero lo cierto es que tanto los profesionales del centro de salud como los del Ayuntamiento, la parroquia y, en general, el conjunto de la población se implicaron desde el primer momento haciendo batas de plástico y mascarillas cuando no teníamos o trayéndonos agua mineral o comida, entre otras cosas.

¿Cree que los vecinos valoran al centro de salud y a sus profesionales?

Sí. Somos un centro muy cercano. Nos conocemos todos y la población así lo siente y valora. Ahora es cierto que estamos viviendo momentos en los que faltan médicos, pero eso es algo que ocurre en toda España, lo que lleva a que haya listas de espera más largas de lo que nos gustaría. Aquí en Tauste los médicos se quedan una tarde a la semana para acabar con las demoras y estamos haciendo todo lo que podemos para que los pacientes lo noten lo menos posible.

¿Cuáles son los actos que más le gustan de los festejos?

Sobre todo la Salve y el Rosario de Cristal. Son los dos actos más emotivos para mí. Y también es muy especial la puesta del pendón, que se lleva a cabo en el balcón del ayuntamiento. Se dan momentos bonitos porque allá donde mires ves a gente emocionada. Por eso quiero invitar a los vecinos a mirar hacia adelante, a divertirse y a participar en todos los actos.

- Consulta aquí el programa completo de las fiestas.