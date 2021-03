Unas jornadas de formación para adentrarse en el mercado laboral

La formación es, sin duda, la fase estrella de Talento Aragón Joven, ya que ofrece a los 40 finalistas la oportunidad de recibir diversas clases magistrales sobre los conceptos y habilidades más demandadas del mercado laboral.

Los aspirantes de todas las ediciones han salido tremendamente satisfechos de los ‘workshops’, considerándolos una oportunidad única y recomendando a todos los jóvenes apuntarse a una nueva edición del programa para disfrutar de ellos, al margen de que luego puedan conseguir la beca o no. «Yo vengo de ingeniería y en la carrera no me habían enseñado nada de esto. Me resulta tremendamente interesante aprender sobre temas en los que no había reparado durante mis estudios. Cómo hablar en público, la importancia de conocerse a uno mismo o cómo funcionan las empresas son cosas que en la universidad no había visto», afirma Sofía Lecina, una de las becadas de la última edición. «Es una experiencia muy satisfactoria. Descubrimos habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Así podemos explotarlas y que las empresas las vean», añade Lorena Aparicio, otra de las aspirantes.

Cuatro docentes de la escuela de estudios superiores ESIC con una solvente experiencia profesional serán los encargados de guiar a los aspirantes en su primer contacto con el mundo laboral.

Módulo a módulo

Bajo el título ‘Yo, la clave de mi relación con el entorno’, la experta en liderazgo Rocío de San Pío dará el pistoletazo de salida a unas jornadas que prometen preparar a los candidatos para tratar con las empresas más importantes de Aragón y enseñarles a crear una marca personal potente y con proyección. Este módulo pretende centrarse en el principio aristotélico de ‘Conócete a ti mismo’ como método para que los alumnos sepan de qué son capaces, dominen las relaciones sociales y consigan todos los objetivos que se propongan. Explotar las fortalezas, mejorar los puntos débiles, los secretos del lenguaje no verbal o saber adaptarse a las circunstancias son algunos de los temas en los que se centrará la ponencia.

Hoy en día, poseer amplias habilidades de trabajo en grupo es esencial para cualquier compañía. Por ello, el segundo ‘workshop’ irá encaminado a estudiar las claves del éxito de los equipos de alto rendimiento y a cómo gestionar los conflictos de una manera productiva. En la parte práctica, todas las empresas participantes podrán asistir e interactuar con los alumnos, que deberán mostrar todo lo que llevan dentro para captar su atención y descartar entre el resto de los candidatos.

Andrés Visus, profesor asociado de ESIC, dotará a los alumnos de las técnicas básicas para lanzar mensajes de forma eficiente, crear presentaciones en público de gran impacto y triunfar en las entrevistas de trabajo. La participación de los aspirantes es parte fundamental de este módulo, que se caracteriza por su dinamismo y practicidad.

La transformación digital de las empresas es una realidad irrevocable. Estar conectados, tener presencia en redes sociales y utilizar las herramientas que nos propone el márquetin digital es, ahora, prácticamente obligatorio para las compañías. A través de la clase impartida por Guillermo Pascual, profesor de ESIC, los candidatos aprenderán conceptos como el ‘Mobile’, el ‘Real Time Marketing’ o Internet como medio ‘full of live’. Asimismo, les ofrecerá las herramientas necesarias para que puedan desarrollar una estrategia personal y profesional dentro del entorno digital, sirviéndose de las redes sociales y de otros elementos para captar la atención de los reclutadores. Para poner en práctica lo aprendido, los alumnos se enfrentarán a un caso práctico real.

Loreto Martorell, profesora de habilidades directivas de ESIC, cerrará el programa con ‘Creatividad aplicada a la empresa’, un módulo en el que se hablará sobre ‘la fábrica creativa’, mapas mentales, pensamientos convergentes y divergentes, etc. El año pasado, los candidatos participaron en un divertido y curioso ejercicio donde tuvieron que inventar un producto y tratar de explicarlo a la audiencia a través de todas las técnicas aprendidas en la parte teórica. En esta ocasión, se les propondrá una dinámica grupal similar para que ellos puedan mostrar todo lo aprendido en los módulos.

