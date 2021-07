Un broche de oro cargado de emoción y expectativas

Emocionante e inspiradora. Así fue la gala de clausura de la quinta edición de Talento Aragón Joven celebrada el pasado jueves. Organizadores, empresas y finalistas se reunieron una vez más para poner el broche de oro a una iniciativa única.

José Andrés Nalda, director de Relaciones Institucionales de Henneo en Aragón, ofreció una calurosa bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo especialmente a las compañías participantes su apuesta por retener el talento en la tierra.

A continuación, le tocó el turno a Almudena Gregorio, representante de los aspirantes, quien habló en nombre de sus compañeros de la trepidante aventura que habían vivido estos últimos meses. "Empezamos este camino individualmente, pero lo terminamos como un equipo. Este es el principio de un largo camino. Llegaremos tan lejos como nosotros queramos; siempre con pasión y siendo nuestra mejor versión", aseguraba.

Siguiendo todos los protocolos de seguridad, los 40 finalistas recibieron sus diplomas de participación. Y entonces, llegó el gran momento, el nombramiento de los becados. De la mano de Mari Luz Delgado y Ana Pérez, de ESIC, los representantes de las empresas y los elegidos fueron saliendo a la palestra para recibir el premio y hacerse la foto de rigor. La emoción era palpable.

Antonio Sangó, director de ESIC, habló de los orígenes del programa y agradeció a las compañías y alumnos su participación: "Este proyecto tiene algo muy especial para nosotros porque aúna muchos valores. Por encima de todo está el talento, la juventud y el sello aragonés. Pero hay muchas cosas más. Esta iniciativa habla de coraje, compañerismo, entrega, incertidumbre… Sin vosotros, no habría sido posible".

Con la motivadora charla de Mikel Iturbe, director de Heraldo de Aragón, se puso fin a la gala de clausura: "Tener talento implica tener personalidad, compromiso y ganas de compartir tu saber con el resto".

Finalmente, los asistentes tuvieron la oportunidad de hablar de forma más distendida en un pequeño ágape en el exterior.

Aunque la comunicación oficial de los trece becados se realizó con motivo del acto de clausura de la quinta edición de Talento Aragón Joven, algunos de ellos ya han podido comenzar sus becas hace unas semanas. Y es que candidatos y empresas están deseando que comience esta fructífera relación profesional. Para los recién graduados es una oportunidad de seguir formándose en el ámbito laboral y, para las organizaciones participantes, representa la posibilidad de incorporar nuevos perfiles de gran capacitación y cualificación.

Tanto es así que desde las 13 empresas participantes se ha manifestado, con carácter unánime, la dificultad de seleccionar a solo uno de los candidatos finalistas. Es por ello que algunas han optado por ofrecer más vías de contratación y colaboración a otros de los aspirantes que han superado todas las fases de la actual edición.

En total, casi 400 inscripciones ha registrado la convocatoria del V Talento Aragón Joven y la participación de un total de 13 empresas, que representan las actividades más punteras de la Comunidad. La última cifra: nueve becas que dan el pistoletazo de salida a sendas carreras profesionales.

1 Juan Tena, en Atlas Copco "Talento Aragón Joven saca lo mejor de ti", asegura Juan Tena, quien añade que ya conocía la actividad de Atlas Copco, una empresa que le gustaba mucho y en la que va a poder aportar su granito de arena en el departamento de Compras. "Es una oportunidad única para poder desarrollarme tanto profesionalmente como personalmente en una de las compañías más potentes de Aragón y con un gran potencial de crecimiento".



Silvia Condón, de Recursos Humanos de Atlas Copco: "La preselección de los participantes de Talento Aragón Joven está muy ajustada a lo que necesitamos en Atlas Copco, no solo en conocimientos y formación, también en carácter y actitud".

2 Raúl Cendegui, en Grandes Vinos "Una experiencia positiva desde el inicio hasta el final". Así define Raúl Cendegui su paso por Talento Aragón Joven. Su beca en Grandes Vinos representa "un soplo de aire fresco, pues es una oportunidad muy especial, que ha venido de manera inesperada y que es justo lo que quería".



José Antonio Briz, director general de Grandes Vinos: "Las empresas nos tenemos que ir renovando con las tendencias del mercado y los conocimientos de los jóvenes. Raúl tenía el perfil que íbamos buscando, con interés, ambición y sin límites, un apoyo para reforzar las áreas de márquetin, comercial y dirección".

3 Violeta Júlvez, en Ibercaja Violeta Júlvez admitió sentirse "muy agradecida e ilusionada" por la confianza depositada en ella: "Lo que más me atrae es aprender y formarme en una empresa como Ibercaja". De la experiencia de estos meses, destaca el contacto con las empresas y con los propios compañeros: "Es para recomendarla".



Iñaki Conejo, responsable de Selección de Ibercaja: "La gran ventaja es que, con Talento Aragón Joven, ya viene dado un proceso de selección del mejor talento universitario del año. En el caso de Violeta, nos convenció por ella misma en la entrevista y, además, tiene ese perfil STEM, orientado a las matemáticas y la tecnología, que buscamos en los últimos años".

4 María Burbano, en HMY La becada de HMY está deseando empezar y aportar lo mejor de sí misma a la empresa: "Me encanta su versatilidad, abarcan muchos sectores y tengo ganas de conocerlos todos". Y concluye satisfecha: "Nunca pensé que por apuntarme en una web llegaría hasta aquí".



Carolina Gracia, responsable del Área de Calidad de HMY: "María enseguida nos transmitió que le encantaría trabajar en HMY. Creemos que en el área de Calidad podría hacer un buen trabajo, donde buscamos perfiles diferentesy queremos gente con actitud y ganas de cambiar el mundo".

5 Marina Ballester, en Grupo Empresarial Costa Para Marina Ballester, su paso por el programa va a ser "inolvidable": "He conocido a gente de muchos perfiles y he vivido el esfuerzo de pasar de fase en fase". De Grupo Empresarial Costa, le gusta que "son muy familiares y me han hecho sentir cómoda desde el principio".



Andrea Hurtado, responsable de Recursos Humanos de Grupo Empresarial Costa: "Marina es una persona con muchas ganas de aprender, que ya se está formando antes de empezar. Su actitud es lo que más me ha gustado. Todos ellos contagian esa emoción por introducirse en las empresas".

6 Manuel Mas, en Hiberus Tecnología Manuel Mas reconoce que Talento Aragón Joven "es una experiencia inolvidable" y determinante para su futuro: "Estar en Hiberus Tecnología implica empezar una nueva etapa y tener la oportunidad de hacer lo que me gusta".



Raquel Castañeda, del Área de Talento de Hiberus Tecnología: "Manuel ya está trabajando con nosotros en el área de Emprendimiento. Hemos visto en él esa energía que necesitamos en esta empresa, que cambia en cuestión de días y en la que hay que ser capaz de afrontar retos sin miedo y con muchas ganas".

7 Sara Zarzuelo, en Ariño Duglass Sara Zarzuelo es consciente de que esta beca "supone una gran oportunidad para entrar en el mercado laboral de la mano de una empresa puntera en su sector". Valora muy positivamente su experiencia en Talento: "Lo recomendaría a cualquier universitario".



Ignacio Tobajas, responsble de Recursos Humanos de Ariño Duglass: Aunque no pudo asistir a la gala, se muestra muy satisfecho con la participación. "Las dinámicas nos han permitido conocer las inquietudes y forma de pensar de los aspirantes. El nivel ha sido una maravilla".

8 Samuel Alonso, en Pikolin Samuel Alonso está convencido de que Talento "es una enorme oportunidad; deberían hacerse programas como estos en todo el país". Asegura que recibir la beca "ha sido muy motivador. Por primera vez, en lugar de ser tú el que va a la empresa, es la empresa la que apuesta por ti".



Camino Morán, de Recursos Humanos de Pikolin: "El ‘assessment’ de este programa es muy rico; siempre consiguen captar el mejor talento. Gente con idiomas, con formación y con ganas. Es un apuesta segura venir aquí".

9 Félix Guzmán, en Edelvives Para Félix Guzmán, Talento ha supuesto una oportunidad excepcional: "Me han enseñado habilidades que me ayudarán a ser el profesional que quiero ser. Además, la beca me permite insertarme en el mercado laboral y dar lo mejor de mí en el área que más me gusta, que es el márquetin digital".



Cristina Rija, responsable de Talento de Edelvives: "La jornada de empresas es una gran oportunidad para descubrir a estos jóvenes talentos y que ellos también nos puedan conocer y preguntarnos todas sus dudas. Es un intercambio, un aprendizaje".

10 Carlota Royo, en Grupo Sesé Carlota Royo afirma que "es un honor que una empresa como Grupo Sesé haya reconocido mi talento. Además, estoy muy interesada en el tema de la lógística; mi TFG se basaba en eso". La joven recomienda Talento "tanto por las empresas que conoces como por los compañeros que haces".



Victoria redondo, de Recursos Humanos de Grupo Sesé: "La preselección es maravillosa. Además, gracias a las dinámicas que se organizan puedes ver cómo actúan y cómo se desenvuelven los candidatos. Queríamos un perfil muy concreto para un proyecto nuevo de IA y lo hemos conseguido".

11 Enrique Usón, en Cefa Enrique Usón está muy emocionado por trabajar en Cefa: "Es una empresa de gran importancia en la industria con proyectos tecnológicamente muy punteros". Señala que Talento "es una experiencia positiva y enriquecedora" de la que se alegra haber formado parte.



Miguel Ramón Carbonell, director de Recursos Humanos de Cefa: "Talento nos ha dado la oportunidad de conocer a gente muy cualificada y estamos muy contentos. Buscábamos perfiles técnicos muy concretos y hemos encontrado a un aspirante muy adecuado".

12 Alejandra Maestre, en Grupo Saphir Alejandra Maestre se siente muy contenta por poder volver a casa: "Talento me ha traído de nuevo a Aragón. He estado cinco años en Francia y esta es la manera de volver a casa. El producto me gusta mucho y tiene mucho potencial. Estar en el departamento comercial de exportación es una buena manera de empezar mi carrera".



José Miguel Deza, responsable de Recursos Humanos de Grupo Saphir: "Gracias al ambiente distendido que se crea en Talento, puedes identificar competencias y habilidades que en una entrevista convencional no logras captar por los nervios del candidato".