"El único tratamiento que ha resultado ser efectivo con la diabetes es la cirugía de bypass"

El doctor Jorge Solano, jefe de la Unidad de Cirugía Laparoscópica del Hospital Quirónsalud de Zaragoza y autor de la primera operación para curar la diabetes tipo 2 hace 10 años, responde en directo a las dudas de los lectores de Heraldo de Aragón.

Karla: Buscando solución para mi diabetes encontré información sobre la banda gástrica que se coloca en el estómago. Sufro la enfermedad desde que me quedé embarazada hace 15 años y quisiera someterme a la operación que usted realiza, pero peso 65 kilogramos y tengo 54 años, por lo que solicito información al respecto teniendo en cuenta mis peculiaridades. Tomo metformina de 1000 mg si me he puesto insulina cuando he tenido mi azúcar en 400. Gracias por su respuesta.

Respuesta del doctor: Estimada, Carla: la banda gástrica no es efectiva para el tratamiento de la diabetes, el único tratamiento que ha resultado ser efectivo es la crujía de bypass como la que nosotros realizamos. Usted pesa 65 kg, pero desconozco su estatura, es un requisito indispensable para poder operarse, el tener cierto grado de sobrepeso, aproximadamente unos 15 kg de más.

Carmen: Quiero someterme a la operación para curar la diabetes tipo 2, pero sufrí el año pasado un infarto. ¿Es compatible?

Respuesta del doctor: Hola, Carmen: es perfectamente compatible la intervención con el infarto. Más de un 20% de nuestros pacientes, de hecho, han sufrido un episodio de infarto e incluso son portadores de estends. No interfiere para nada con la intervención, es más, tras la resolución de la diabetes y la perdida de peso moderada que conlleva la operación, mejora muchísimo la dinámica cardíaca.

Raquel: Quisiera saber cuánto tiempo hay que esperar después de una quimioterapia para operarse de diabetes tipo 2. Gracias.

Respuesta del doctor: Hola, Raquel. El problema no es la quimioterapia, ya que en muchos casos puede realizarse una intervención quirúrgica incluso al mes de finalizar la quimioterapia si el análisis de sangre es correcto, siempre y cuando, dicha intervención sea de urgencia. Pero, el concepto que nosotros manejamos es distinto, para realizar cirugía de la diabetes debe pasar al menos un año en el que la enfermedad que estamos tratando (cáncer) haya remitido sin tratamiento.

Juan: Hola soy un paciente tuyo, oscense-tangerino, ya sabes quién soy, quiere saber qué se debe hacer para curar la diabetes tipo 2.

Respuesta del doctor: Hola, Juan. Me acuerdo perfectamente de ti. Lo que hay que hacer para operarse de la diabetes tipo 2 es cumplir los requisitos de un mínimo sobrepeso (15 kg o Índice de Masa Corporal de 30), tener una diabetes tipo 2 y someterse a un análisis de sangre que nos demuestre que es compatible con la intervención. Y, por supuesto, ven a verme.

Roberto: Hola soy Roberto, tengo 35 años y acaban de diagnosticarme diabetes del tipo 2. He leído que el ejercicio físico puede ser beneficioso para las personas que tenemos esta enfermedad, pero quería que me lo confirmara usted. Por otro lado, ¿debería esperar a estar peor y que pasaran más años para operarme, ya que ahora podría ser precipitado? Muchas gracias.

Respuesta del doctor: Hola, Roberto. Efectivamente, el ejercicio físico es muy beneficioso para el control de la diabetes, ten en cuenta que el músculo puede consumir glucosa sin la mediación de la insulina. Por eso, el ejercicio mejora notablemente el control y el pronóstico de la diabetes. Por otro lado, si cumpliendo criterios para operarse demoramos la intervención, lógicamente aparecerán más complicaciones.