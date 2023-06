"En la renta, lo heredado solo afecta cuando te genere rendimientos"

El próximo viernes 30 de junio es el último día para presentar por internet o presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria las declaraciones de renta y patrimonio 2022. Sin embargo, todavía son muchos los contribuyentes con dudas al respecto.

Desde la redacción de www.heraldo.es, queremos acercar a nuestros lectores el asesoramiento experto de mano de María Teresa Gómez Latorre, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, que ha respondido en directo a todas las cuestiones planteadas. También ha subrayado que "es importantísimo comprobar si tenemos obligación o no de presentar la declaración, fijándonos no solo en los rendimientos del trabajo, sino en todos los ingresos que tengamos".

Carlos: Tengo dos dudas sobre la declaración, espero que pueda solucionármelas. La primera es que estoy cobrando el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y el año pasado trabaje dos meses de celador en el SALUD. También estoy cobrando un complemento al I.M.V, que me paga la DGA. Este año 2023, he cobrado en enero una paga suplementaria de la DGA, de 200 euros. La duda es si esa paga extraordinaria he de declararla, y si he de declarar el complemento al IMV.

La segunda duda es que según tengo entendido, este año se puede desgravar el alquiler como Desgravación Autonómica, y quería saber cómo hacerlo.

María Teresa responde: El IMV y el complemento al IMV tiene un límite conjunto de 12.159, 42 euros. Todo aquello que esté por debajo de esa cifra y se corresponda a este IMV y a su complento, estará exento, y lo que supere esa cifra, habrá que declararlo. Todos los ingresos que obtengas como trabajador del Servicio Aragonés de Salud hay que declararlos en el año que se generan. Si la paga suplementaria de la DGA se corresponde con el año 2022 y se ha cobrado como un atraso, hay que incluirla en la renta de este año, la que presentamos ahora. Si se corresponde con una paga extraordinaria del año 2023 se declarará el año que viene, con todos los ingresos del año 2023.

Respecto a tu segunda duda, Carlos, la deducción autónomica por alquiler es para aquellos casos en los que el arrendamiento sea para vivienda habitual y tenga como origen una operación en dación de pago. En ese caso tendrás derecho a una dedución del 10% con una base máxima de 4.800 euros, siempre y cuando no hayas obtenido unos rendimientos anuales superiores a 15.000 euros, si haces la declaración individual, o 25.000 si la haces conjunta.

Germán: El hecho de haber cobrado alguna ayuda en 2022 (como por ejemplo de alquiler) ¿te obliga a hacer la declaración aunque no llegues al mínimo?

María Teresa responde: Hay dos requisitos para tener obligación de hacer la declaración y hay que cumplir uno de ellos, no necesariamente los dos a la vez. El primero es que no tengamos rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros, si tenemos un pagador, o 14.000 si tenemos más de uno, y además de esa condición tenemos que cumplir que los rendimientos del capital mobiliario, es decir, los intereses de los bancos o productos financieros, sean inferiores a 1.600 euros o que las rentas imputadas del capital inmobiliario no superen los 1.000 euros.

Por tanto, Germán, si lo que tú ingresas en el año y la ayuda al alquiler supera los 1.00 euros, ya tienes obligación de hacer la declaración.

Julia: Presenté la declaración a mediados del mes de abril y aún no me han devuelto nada, ¿qué plazo tiene Hacienda para pagarte la devolución?

María Teresa responde: La Agencia Tributaria tiene de plazo para realizar las devoluciones hasta el 31 de diciembre de 2023. Que no te hayan devuelto todavía no implica que tu declaración esté siendo comprobada, no hay un orden establecido que determine cuándo nos devuelven. Pero si te devuelven a partir del 1 de enero de 2024, deberían pagarte intereses a tu favor.

Alberto: ¿Desgrava tener alguna discapacidad?

María Teresa responde: Hay que diferenciar entre si tú eres la persona que tiene una discapacidad o es una persona de tu unidad familiar. Para tener ventajas fiscales, el grado de discapacidad tiene que ser superior, como mínimo, al 33%, y si es superior al 65%, los límites y las cuantías aumentan. El mínimo por discapacidad es de 3.000 euros anuales y puede llegar hasta 12.000 euros, en función del porcentaje reconocido por el Instituto Aragónes de Servicios Sociales y de si necesitas ayuda de terceras personas o tienes movilidad reducida. Pero, además, si eres trabajador en activo, los rendimientos que tú obtengas de tu trabajo también tienen una reducción a la hora de tributar.

Si la discapacidad la tiene una persona de la unidad familiar con rentas inferiores a 8.000 euros, por ejemplo tu cónyuge, tienes derecho a una deducción de 1.800 euros anuales.

Angelines: ¿Cómo tengo que declarar lo heredado?

María Teresa responde: En el IRPF (impuesto de la renta), lo heredado solo te va a afectar cuando te genere rendimientos, por ejemplo, intereses de las cuentas bancarias, o cuando hayas vendido lo que has heredado. Si has heredado una casa, pero no la has vendido, sí que la tienes que incluir como un inmueble de tu propiedad. Acuérdate de comprobar si tienes obligación de presentar el Impuesto de Patrimonio, si este supera los 400.000 euros.

Ana: En 2020 cobré una ayuda del SEPE por pérdida de trabajo por la covid, la cual declaré en el ejercicio de 2021. Este año, me llegó una notificación diciendo que tenía pagos indebidos del SEPE de dicha cantidad y tuve que devolverla. Ahora, no sé si tengo que reflejar que ese dinero que cobré ya no lo he cobrado en esta declaración o en la siguiente o si tengo que hacer algún otro trámite. En el borrador no me aparece nada de esa cantidad que he devuelto.

María Teresa responde: La cantidad que has devuelto al SEPE y corresponde al ejercicio 2021 nos obliga a modificar la declaración que ya presentaste en tu momento, disminuyendo tus ingresos en el importe que has devuelto. No se puede incluir en la declaración que hacemos este año ni en la siguiente. Este proceso de rectificación de renta del año 2021 no implicará ningún tipo de sanción ni recargo. Tendrás que aportar el certificado de pagos indenidos al SEPE para que se agilice la posible devolución a la que puedas tener derecho.

Nuria: ¿Me podrían, por favor, explicar a quién afecta y cómo aplicar la deducción por maternidad en la declaración de este años? He leído que este año existe una extensión de la decucción y me gustaría saber si cumplo con los requisitos.

María Teresa responde: La deducción por maternidad afecta a aquellas personas que tengan un hijo o hija menor de 3 años y sean trabajadoras en activo. La modificación que se ha realizado es que si tú estabas trabajando y has sido despedida después de un proceso de ERTE, el derecho a la deducción por maternidad continuará, aunque tú estés en desempleo, hasta que el niño o niña cumpla los 3 años. Tiene una aplicación retroactiva para los casos que se hayan generado en el 2021 y en el 2020.

También puedes acogerte a esto si has sido víctima de violencia de género o tienes un trabajo fijo discontinuo. Asimismo, en caso de que seas autónoma, trabajadora por cuenta propia, siempre y cuando tengas la prestación por cese de actividad.

Joel: En 2022 invertí en criptomonedas y no sé si tengo que incluirlas en mi declaración de la renta.

María Teresa responde: Las criptomonedas tienes que considerarlas como si tuvieras acciones, por ejemplo, de Telefónica. Por lo tanto, cuando tengas una compraventa y te genere un beneficio o una pérdida, tendrás que declararla como ganancia o pérdida patrimonial con los Valores de Adquisisión y los Valores de Transmisión correspondientes. Todo lo que se refiere a las criptomonedas tiene un apartado concreto y tendrás que detallarlo mediante los datos que te hayan proporcionado las plataformas en las que tú estés operando.