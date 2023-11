"Siempre hay que tener un referente en la vida"

Después de 35 años haciendo actuaciones en las que pone todo el sentimiento. Oriundo de la localidad turolense de Rubielos de Mora, intenta imprimir en sus cantos todo el sentimiento que embarga su cuerpo en el momento en el que lo lleva a cabo.

Usted empezó bailando. ¿Prefiere cantar o bailar?

Me gusta mucho el baile, pero la vida me ha sonreído más como cantador. Ma apasiona cantar porque es donde me he dado a conocer y he logrado mis mejores logros en el mundo de la jota aragonesa.

El Pastor de Andorra le animó a empezar a cantar. ¿Son necesarios los referentes en el mundo de la jota?

Yo creo que sí. En mi caso, he servido de referente a mis hijos. Tengo cuatro y todos están dentro del mundo de la jota. Considero que siempre hay que tener un referente para empezar en cualquier cosa que hagas a lo largo de tu vida.

¿Cómo ha cambiado la jota desde que comenzó?

Ha cambiado bastante y para bien. Viene aire fresco y nuevo. Se están haciendo una serie de trabajos nuevos que considero que tienene mucha calidad e imprimen un nuevo camigo. Las nuevas grabaciones que se han hecho, como la mía, que se llama Con mi rasmia y que presenté enl pasado mes de julio, otra de Alberto Remiro y otra de Ana Pilar Lorente son grabaciones que llevan unos aires nuevos y unas melodias nuevas que aportan frescura y mayor vistosidad a nuestro canto regional.

¿Qué va a encontrar la persona que se acerque a escuchar ‘Con mi rasmia’?

Se trata de mi quinto dísco. Son todo letras compuestas por mí alusivas a cada localidad en la que me he sentido querido y más huella han dejado en mí como Valencia, Puerto de Sagunto, Jérica, Rubielos de Mora, Gúdar, Andorra, Calatorao, Nuez de Ebro y Zaragoza.

¿Cree que la jota será considerada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial?

Es una pregunta difícil de contestar. Hablando con el corazón, desearía que así fuera, pero creo que la jota como jota aragonesa no. El folclore español es muy rico. La jota abarca a muchas regiones además de Aragón. Existe la jota navarra, la riojana, la castellana, e incluso la valenciana Creo que el título se lo van a aplicar a todo tipo de jotas. Exclusivamente a la jota aragonesa va a ser complicado.

¿Qué se siente al ser campeón de Aragón de jota?

Siento una gran satisfacción. Noto que la gente me reconoce y me admira y eso me hace sentir honrado porque es por mi trayectoria cantando. Además, me enorgullece porque es el fruto de un trabajo bien hecho.

¿Es muy duro hacer una carrera dentro de la jota?

La verdad es que sí, aunque compensa por el reconocimiento del público. Durante las más de trés décadas que llevo en el mundo de la jota, he podido comprobar que este camino requier de mucho sacrificio, trabajo y entrega.

¿Qué siente usted cuando canta jota?

Me imagino que como todos mis compañeros exteriorizo el momento que vivo. El canto de la jota es transmitir sentimientos a través del canto o del baile. Me siento feliz porque doy al público todo lo que siento cuando me ve tanto si tengo un buen día como si lo tengo malo.

¿Se emociona el público cuando le oye cantar?

Es el público el que lo valorará, pero he visto tanto a gente mayor como a jóvenes emocionarse cuando le cantas una jota alusiva en una ronda. La gente cuando ve a un cantador darlo todo con una jota se emociona. Yo me emociono cuando veo y compruebo que el que canta o baila una jota lo da todo en cuerpo y alma.