"Ser reconocida por la Unesco le daría valor"

Noël Giménez coordina el grupo Somerondón. Esta asociación se preocupa por darle importancia a la jota y el resto del folclore aragonés.

¿Qué importancia tiene la jota dentro del folklore aragonés?

Realmente es importante, pero para nosotros tenemos recuperados también muchos otros estilos, muchos otros bailes que no son jotas como tales, y que se bailaban en Aragón. Para nosotros es una parte más del folclore que tenemos recuperado.

¿Qué acciones lleva a cabo Somerondón para promocionarla?

Las acciones que llevamos a cabo son actuaciones, charlas, talleres, etc. Además, tenemos varias publicaciones, tanto libros como cds y dvds, que hemos ido sacando a lo largo de los años. Así mismo, tenemos archivada y recogida mucha documentación de todo el folclore que se ha ido recuperando en Aragón desde que nació Somerondón en 1977.

¿Tiene vinculación la jota con la vestimenta?

Hay en algunos casos en los que sí. Para nosotros es muy importante la indumentaria. Tenemos una parte importante del grupo dedicada a la recuperación de indumentaria y de ropa qu investiga tejidos, pero debemos diferenciar lo que en los pueblos era popular y lo que era tradicional y vinculado a la jota.

¿Ha evolucionado la jota?

Teniendo en cuenta lo que tenemos nosotros recogido, la primera evolución fue lo que se hacía en los pueblos a pie de calle. Por otro lado, evolucionó la sección femenina. Se estandarizó todo y se crearon coreografías que se siguen bailando. Además, la jota ha seguido evolucionando. De hecho, siguen saliendo piezas nuevas y se siguen haciendo coreografías nuevas. Al final todo se va adaptando.

¿Cree que tiene el reconocimiento que merece?

Voy a romper una lanza en favor de todo el resto del folclore. Creo que habría que reconocer un poco lo que viene de la tradición, lo que viene de los pueblos, lo que viene de nuestros abuelos. Debemos tener en cuenta no solo la jota de escenario, porque esa jota de escenario ha llegado ahí gracias a que desde mucho antes en los pueblos existían unas piezas, unos pasos y unas músicas que la gente bailaba, tocaba y vivía. Y gracias a todo eso ha evolucionado en lo que es la jota de escenario ahora. Pienso que debería de haber más reconocimiento tanto para la situación actual de la jota como para los orígenes de la misma.

¿Qué opina de que se esté promocionando la candidatura para que sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco?

Es un reconocimiento que le da un valor especial. Quizá no para los que estamos metidos en esto, para los que ya tiene todo el valor del mundo, si no para la gente de fuera, que lo considerarán como un valor añadido. En esta propuesta debería de entrar el folclore tradicional porque es la base de esa jota de escenario que hay ahora. Es el origen. Bajo mi punto de vista, presentar esa evolución de lo que había en los pueblos a lo que se ha llegado sería otro punto más a tener en cuenta para que fuese más fácil que nos dieran ese reconocimiento.

¿Qué futuro le augura a la jota?

Teniendo en cuenta la cantidad de grupos y de niños que hay en la actualidad bailando jota, no se lo auguro malo. Sí que me gustaría que, aparte de esa jota de escenario, el futuro de la jota de calle, de plaza, de baile popular, estuviera un poco ligado también a esa jota aragonesa. Ese yo soy capaz de bailar en la calle, y bailar con unos vaqueros y como me dé la gana, y bailando y haciendo risas y pasándomelo bien con la pareja con la que estoy bailando es fundamental para el futuro de la jota. Los que vienen deben de ser capaces también de subirse a un escenario y poner todo el alma en una jota de escenario. Espero que vayamos todos juntos y que todo se valore de aquí al futuro, un poquito incluso más de lo que está ahora.