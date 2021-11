"Sentir el apoyo de la comunidad científica le da sentido a todas las horas de trabajo"

En casa de Alejandra Consejo, física especializada en ingeniería biomédica, siempre ha habido cuestiones relacionadas con la salud ocular. La cercanía a este mundo y la idea de crear un impacto real en la sociedad fueron las que le animaron a especializarse en el estudio del ojo humano, "porque sabía que el trabajo tendría una aplicabilidad inmediata".

Ahora se encuentra inmersa en diferentes proyectos: uno de ellos, en la detección temprana de enfermedades oculares, a través de la reinterpretación de biomarcadores e indicadores de los datos que registran en los hospitales. "Se trata de un apoyo para el profesional clínico, para que cuando un paciente se haga una revisión, se pueda identificar de manera precoz el desarrollo de cualquier patología".

Otra de sus líneas es el desarrollo de aparatos oftalmológicos que todavía no existen en el mercado, "máquinas que sean capaces de medir el ojo y parámetros con los que diagnosticar enfermedades", explica.

Ambos proyectos se desarrollan a nivel europeo, en colaboración con los hospitales de Amberes y Gante, en Bélgica, y con el International Center for Translational Eye Research (ICTER) y la Universidad de Breslavia, en Polonia. Además, trabaja como docente e investiga a través de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.

Consejo señala que el mundo de la investigación es algo muy vocacional y muy sacrificado. "La universidad no es un trabajo, es una forma de vida. A veces no se entiende lo que es ser investigador y personalmente creo que es algo que tiene que gustarte mucho, despertarte esa curiosidad aunque no haya desconexión mental ni vacaciones, y también tener ganas de comunicarlo después con otros compañeros en conferencias y congresos". Sobre el panorama investigador en España, señala que "hay que reinventar la forma administrativa, porque existe mucho potencial pero hay muchas trabas burocráticas. Hay que imitar otros modelos europeos y gestionar mejor la investigación".

La investigadora recibe con mucha ilusión el premio a Joven Talento Investigador "porque supone un empuje muy importante. Sentir el apoyo de la comunidad científica, que les guste lo que estás realizando, le da sentido a todo". "A veces, se tiene mala consideración de los profesores de universidad, pero hay muchísimas horas de trabajo detrás y premios como este ayudan a dar visibilidad y a que la sociedad entienda que el dinero de sus impuestos que después recibimos para investigar, vuelve a la sociedad con un impacto real", añade.

Accésit. Marta Baselga: "Me hace sentir que mi investigación es importante para la sociedad"

Alberto Jiménez Schuhmacher, director de la tesis de Marta Baselga, recogió el premio en su nombre de manos de Esther Borao. Francisco Jiménez

Una tesis en ingeniería biomédica, orientada al manejo epidemiológico de enfermedades infecciosas de transmisión aérea; y otra en medicina, dirigida a desarrollar una técnica para facilitar la resección quirúrgica, permitir mejoras en el tratamiento de radioterapia y prevenir la metástasis en los casos de cáncer de mama.

Ambos trabajos son llevados a cabo por Marta Baselga, doctoranda de la Universidad de Zaragoza que lleva a cabo su labor investigadora en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, dentro del grupo de investigación Quirúrgica, Clínica y Experimental. "Me siento muy agradecida de haber sido galardonada en estos premios dada mi breve carrera investigadora. Este reconocimiento me motiva a seguir investigando y transfiriendo los conocimientos desarrollados para hacer un mundo mejor y me hace sentir que mi investigación es importante para la sociedad", afirma.

El trabajo sobre medicina pretende desarrollar una técnica para el marcaje del ganglio centinela a partir de nanopartículas con una inyección basada en elementos nanoestructurados en el ganglio de la mujer con cáncer antes de la quimioterapia, de manera que perdure durante ese tiempo hasta la cirugía y luego facilite la resección. Por su parte, el proyecto de ingeniería biomédica es multidisciplinar, se centra en el SARS-Cov-2 y aborda cuestiones como los materiales filtrantes, los aerosoles, la calidad del aire o la elaboración de mascarillas a partir de materiales reciclados.

Accésit. Héctor Sarnago: "Transformar la potencia de la manera más eficiente es un gran reto"

Esther Borao, de Itainnova, entregando el premio a Sarnago. Francisco Jiménez

El calentamiento por inducción, el tratamiento de cáncer por electroporación y el vehículo eléctrico son tres campos que, a priori, resultan muy dispares. Para el investigador Héctor Sarnago, quien desarrolla su actividad en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, existe un nexo común: la electrónica de potencia. "Es la disciplina encargada de convertir potencia electrónica para el uso que requiere cada aplicación", explica.

En el ámbito del calentamiento por inducción, "es necesario convertir la potencia desde la red en una potencia pulsante en alta frecuencia para poder calentar". En el campo biomédico, la aplicación de electroporación para tratar tumores "requiere transformar la tensión de la red en una tensión muy elevada durante un corto espacio de tiempo". Y en el caso del vehículo eléctrico, "exploramos los cargadores de abordo, que necesitan convertir la potencia suministrada por la red en una potencia continua, altamente regulada".

"El gran reto en estos campos es convertir, transformar la potencia de la manera más eficiente posible, es decir, con las mínimas pérdidas y con el mínimo volumen y coste. Y es un desafío que ha adquirido gran relevancia, dado el gran incremento de costes de la energía", señala. "La carrera investigadora es muy dura. Si decides dedicarte a este mundo con cuerpo y alma, es necesario darlo todo y eso implica tiempo infinito", afirma Sarnago. "Al final, resulta muy gratificante que se valore el trabajo realizado", concluye.