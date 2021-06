Adelantarse al futuro tiene recompensa, el Premio Nacional de Innovación 2020

En el año 1998, cuando nació Seipasa, empresa española especializada en el desarrollo y formulación de productos bioinsecticidas, biofungicidas y bioestimulantes, pocas personas habían oído hablar de biodiversidad, sostenibilidad, impacto ambiental, tecnología natural o seguridad alimentaria. Seipasa se anticipó al futuro y asentó su trabajo en estos pilares que, dos décadas después, están en boca de todo el mundo, sobre todo en estos últimos meses en los que el sector agrícola, como consecuencia de la crisis de la covid-19, ha demostrado que es un motor social y económico clave. Por todas estas razones, esta empresa española acaba de recibir el Premio Nacional de Innovación 2020 en un acto oficial celebrado en el Palacio de Congresos de Granada, que contó con la presencia de los reyes Felipe y Letizia y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

Un galardón que reconoce la visión de Seipasa para acercarse a una agricultura diferente, innovadora y responsable. Un camino que llevan recorriendo desde hace más de veinte años, cuando estas demandas no existían ni por parte de los agricultores, ni de la sociedad en general. "Nuestro principal valor añadido es que hemos sabido adelantarnos en el tiempo a la necesidad de cuidar del planeta. Cuando ni tan siguiera se hablaba de esto, ahí estábamos ya nosotros, innovando y apostando por un nuevo camino en el campo de la agricultura. Las cosas triunfan cuando existe una necesidad real, y nosotros llevamos la ventaja, frente a otras empresas similares, de más de dos décadas de innovación y trabajo bien hecho", explica Francisco Espinosa, director de I+D+i de Seipasa, quien se ha mostrado muy orgulloso de este galardón porque "reconoce el esfuerzo y compromiso del sector primario durante estos largos meses de pandemia. Siempre al pie del cañón. Y también es el premio a un nuevo modelo de agricultura, más innovador y puntero", apunta.

Tratamientos naturales

En la actualidad, más de 83 personas conforman la plantilla de Seipasa en todo el mundo y su filosofía de trabajo sigue siendo apostar por una agroquímica natural, trabajando en la formulación y desarrollo de tratamientos de origen botánico y microbiológico. Y todo ello con el fin de proteger, bioestimular y nutrir unos cultivos para alimentar a una población mundial que cada día es más numerosa. "Nosotros conocemos las materias primas, su formulación y sabemos aplicar las técnicas más punteras para conseguir productos de calidad y muy eficientes. Y esta sinergia es la que nos hace estar a la cabeza en materia de tecnología natural, que es el modelo por el que apostamos", explica Espinosa.

Hasta hace poco tiempo, el sistema Natural Technology, que impulsa Seipasa, no era muy conocido, ni el mercado lo aceptaba fácilmente. "Los agricultores no tenían ninguna necesidad de apostar por este tipo de productos porque había muchas sustancias químicas autorizadas, que ahora ya no lo están, y el consumidor tampoco era tan exigente con el tema de la alimentación sostenible. Afortunadamente, todo ha ido cambiando y ahora la química natural, que es lo que nosotros hacemos, es el futuro y así lo entienden productores y consumidores", afirma.

Un camino que continúan con la misma ilusión y entrega del primer día. Siempre pensando en el sector primario, en contribuir con su I+D+i a lograr mejores producciones, tanto cualitativa como cuantitativamente. Por este motivo, en el acto de entrega de este galardón, los responsables de Seipasa dedicaron el premio a todo el sector agrícola y reivindicaron su papel clave como motor social en los momentos más duros de la pandemia provocada por la covid-19.

- Siempre adelantándose al futuro -Expansión. Desde hace más de 20 años, la compañía formula y registra soluciones de alto valor tecnológico que se aplican en las agriculturas más exigentes del planeta. En la actualidad, sus productos se exportan a más de 25 países en todo el mundo.

-Producción. Seipasa opera a través de unidades de negocio en Europa, México, EE. UU., Latinoamércia y África, junto con la planta de producción y oficinas centrales en La Alcudia, Valencia.

-Proyectos de futuro. En la actualidad, están trabajando en un nuevo bioinsecticida que, a finales de 2022, ya estará en EE.UU. y posteriormente en el mercado europeo. Además, están desarrollando un novedoso bioherbicida de origen natural.